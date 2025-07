González Iñárritu y Juan Villoro trabajan juntos

La cultura no entiende de “fronteras ni aduanas”, su tráfico es de símbolos y narrativas “donde no hay límites establecidos, ni patrullas migratorias”, dice Juan Villoro. Para un hombre como Alejandro González Iñárritu (CDMX, 1963), definido por él mismo como “un migrante”, agrega, el pensamiento “es una apuesta por la libertad y el flujo de las ideas”.



El cineasta se ha sumado a otros migrantes exitosos —Julio Frenk, nombrado en enero pasado rector de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) o Cristina Rivera Garza, Premio Pulitzer 2004— que integran El Colegio Nacional, y Villoro ha sido uno de los miembros que lo han postulado: “No fue difícil lograr el consenso, para nosotros era muy importante tener a alguien del cine, la figura de González Iñárritu, con cinco Óscares a cuestas, premios BAFTA, Arieles, es indiscutible en cuanto a calidad, capacidad de comunicación y dedicación por los temas que nos interesan”.



La presencia del director de “Amores perros” será la primera, enteramente dedicada al cine, en la institución de notables, creada en 1943. “Se trata de una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestro tiempo, y no solo eso, es una auténtica fábrica de costumbres que ha transformado la forma en que la gente se viste, se peina, se enamora, actúa, el cine está en el inconsciente colectivo, y México tiene grandes cineastas, y actualmente Alejandro, sin lugar a dudas es uno de sus máximos representantes”, enfatiza Villoro.



Como los grandes directores, los intereses de González Iñárritu trascienden la pantalla. Villoro recuerda que lo conoció “hace siglos” cuando ambos trabajaban en la radio; ahora, sus propósitos han vuelto a coincidir, no solo en El Colegio Nacional, sino para trabajar juntos en la nueva exposición “Sueño perro” que el cineasta inaugura el 18 de septiembre próximo en Milán, Italia, y que llega a Lago Algo, en la Ciudad de México, el 5 de octubre próximo.



Cuando “Amores perros” cumplió 20 años, Villoro se encargó de escribir el texto del cuadernillo que The Criterion Collection incluyó en la edición conmemorativa de la película. Ahora, se ha encargado de escribir el texto, y narrarlo en español, con el que se acompaña la nueva exposición que “recupera parte del pietaje (conservado por la UNAM) que no se usó en la cinta y que se hizo con seis proyectores de 35 milímetros”.



La instalación, explica, “va acompañada de una exposición sobre el contexto social, político, económico y cultural en el que se hizo esa película, el año 2000, el de la alternancia democrática en México, un año muy significativo. Yo preparé un guion de esa exposición y Pablo Ortiz Monasterio hizo una curaduría de fotoperiodismo mexicano con fotos de Graciela Iturbide, Paolo Gasparini, Pedro Meyer, Pedro Valtierra”.



Villoro agrega que “es un proyecto inmersivo muy interesante” en el que el espectador recibe un aparato auditivo y escucha una narrativa, en diferentes idiomas, con una pista sonora creada por Martín Hernández. En la Fondazione Prada, de Milán, con quien González Iñárritu ha colaborado ya en tres ocasiones, se exhibirá hasta febrero de 2026, después llegará a México y al final, viajará al museo LACMA, en Los Ángeles.

ELEMENTOS

La exposición "Sueño perro" combina la experiencia del cine con el arte visual.

Celebra 25 años del estreno de "Amores perros" con imágenes inéditas, conservadas en la UNAM.

Abordan los temas recurrentes de la cinta como el amor, la traición y la violencia.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ