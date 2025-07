Un viaje visual a Tenochtitlán

En el corazón de la Ciudad de México, donde el presente convive constantemente con el pasado, Pablo Ortiz Monasterio (Ciudad de México, 1952) despliega una mirada que trasciende lo visible. Su más reciente exposición, Tenochtitlán, presentada en el Museo Archivo de la Fotografía (MAF) hasta el 31 de agosto, es “el resultado de un trabajo paciente y poético que, durante cinco años, me llevó a explorar el centro histórico como un palimpsesto vivo: una ciudad que se reescribe sin borrar las huellas de lo antiguo”.

La muestra transforma el Centro Histórico en un espacio de tiempos superpuestos, donde lo mexica, lo colonial y lo moderno conviven en una coreografía urbana de colores, símbolos y memoria: "Este trabajo me enseñó a ver con rayos X. A entender lo que está debajo, lo que apenas se asoma disfrazado de algo moderno, pero que sigue ahí. Así, Tenochtitlán sólo documenta la ciudad: la reimagina, la interroga y la devuelve como un espejo fractal de tiempos simultáneos".

Las fotografías que conforman la exposición establecen un diálogo visual profundo: van desde el retrato simbólico de un joven con cubrebocas frente a una escultura sin boca, hasta el evocador Templo Mayor, con su leyenda Axis Mundi, que remite al eje sagrado del mundo prehispánico; pasando por el delicado Huey Tzompantli, donde cráneos y estructuras frágiles emergen bajo una iluminación que acentúa su carácter poético y revelador, y la calle curva en República del Perú, vestigio de un antiguo canal que dividía el río de Tenochtitlán.

“A estas imágenes se suman escenas coloridas de la vida cotidiana moderna: el comercio informal, las piñatas y la vibrante mezcla cultural que persiste en las calles, conformando un mosaico donde pasado y presente se entrelazan y dialogan”, agrega.

La exposición se inscribe además en el marco conmemorativo por los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, un aniversario que ha reactivado la reflexión sobre el origen de la ciudad y su permanencia latente.

“En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad de México presentó recientemente en el Zócalo una ambiciosa instalación de luz y sonido que recrea el trazo original de la ciudad mexica, devolviendo por unas noches su forma sagrada al centro neurálgico de la capital. En cambio, mi propuesta opera desde la intimidad: es una arqueología visual y emocional que busca lo ancestral en lo cotidiano”, resalta Ortiz Monasterio.

El detonante del proyecto fue la lectura del libro The Death of Aztec Tenochtitlán, the Life of Mexico City, de la historiadora Barbara Mundy. A partir de ahí, el fotógrafo recorrió incansablemente el centro histórico -a pie, en bicicleta, cámara al cuello- durante la pandemia.

"Lo que encontré fue una ciudad de capas, tensiones persistentes y resonancias ocultas: piñatas magentas entre muros coloniales, suéteres colgados bajo marquesinas rotas, carteles de cerveza cubriendo huellas de piedra. La ciudad es como una cebolla, está llena de capas. Cada imagen busca provocar lecturas múltiples y conexiones visuales entre tiempos", explica.

La exposición se estructura en tres secciones: el mundo prehispánico, la colonia y los “cuerpos modernos”, término con el que el fotógrafo designa las dinámicas físicas, sociales y comerciales de la ciudad contemporánea. A diferencia de otros proyectos suyos, más ligados al blanco y negro, en Tenochtitlán predomina el color.

"Tengo bastante material en blanco y negro, pero el color es lo más cercano a la experiencia real. El blanco y negro tiene una carga más simbólica, más abstracta. En cambio, el color, el color es esa sensación de caminar por una calle apretada, llena de comercio, de coches. Quería que la fotografía también oliera, sonara, estorbara", dice.

En este sentido, las imágenes no vienen solas, en las paredes del MAF se leen frases intervenidas por el propio fotógrafo, breves fragmentos textuales que actúan como ecos o “susurros poéticos”, reforzando una lectura crítica del espacio: “La exposición es una ofrenda a mis antepasados, a los antiguos de este valle. Me acuerdo de su templo, de su Huey Tzompantli… Pensar en ellos desde este mismo sitio me da una emoción bárbara”.

Como parte del proyecto, Ortiz Monasterio invitó al escritor Álvaro Enrique a acompañar la obra desde la escritura. El resultado es un ensayo literario que formará parte del fotolibro homónimo -próximo a presentarse por Editorial RM- donde se reunirán cerca de cien fotografías.

"Trabajar con Álvaro fue fascinante. Tiene una cabeza extraordinaria. Paseamos juntos por la ciudad. Él decidió no adaptar su novela, sino escribir un ensayo serio, con citas, con profundidad. Me enseñó mucho. Hablamos del lenguaje, de las imágenes, de lo que se puede y no se puede ver. Esa conversación -la que se da entre texto e imagen- fue para mí una parte esencial del proyecto", comparte.

"Por más que quiera desaparecer algo, como el agua, vuelve a emerger. Esa memoria —la de este valle lacustre, la de esta cultura— persiste. Y eso es lo que esta exposición busca mostrar", concluye.

ELEMENTOS

Pablo Ortiz Monasterio es fotógrafo, escritor y editor mexicano reconocido por su enfoque en la historia y la identidad cultural de México.

La exposición se conforma por 40 obras.

El libro Tenochtitlán se conforme por más de cien imágenes.

Por Azaneth Cruz

EEZ