De las canchas a Tomorrowland

Luego de haberse presentado en festivales en la CDMX como el EDC México y el Corona Capital, el exfutbolista profesional, DJ y productor mexicano Alure se presentará hoy, en el Festival Tomorrowland en Bélgica, uno de los festivales de música electrónica más reconocidos del mundo.

En entrevista con El Heraldo de México, contó si se siente nervioso o emocionado por esta presentación. “Un poco de ambos. Hasta hace una semana he estado bastante tranquilo, pero conforme se acerca el momento, obviamente aumenta el nerviosismo. Estoy muy feliz de poder presentarme en un festival tan icónico y cumplir este sueño”.

“Desde pequeño mis papás me enseñaron a cerrar los ojos y visualizar las cosas que quería y siempre que estoy produciendo o mezclando en mi casa hago esos ejercicios de visualización, imaginándome en el escenario más grande del mundo delante de cientos de miles de personas. Lo hago con frecuencia”, mencionó Alure.

El productor adelantó un poco de lo que sonará durante su show en Bélgica. “Voy a estar tocando mucha música mía, música que aún no saco e igual le voy a variar porque así es mi gusto musical. Va a haber house, tech y canciones que todo el mundo conoce. Será un set muy divertido y energético”.

Alure indicó que en este tipo de tocadas prefiere traer un setlist preparado, pero hay veces que se deja llevar por la improvisación. “En festivales sí me gusta planear y tener mayor control de lo que voy a tocar y en otros eventos como discotecas u otro tipo de presentaciones, ahí sí es ver qué es lo que me pide el público e ir averiguando en el momento qué es lo que quieren”.

Sobre su pasado futbolístico, el DJ explicó cómo fue su transición del balón a las consolas y de las canchas a los festivales. “Mi sueño más grande desde pequeño y hasta que tuve 20 años era ser futbolista. Llegué al equipo de segunda división del Atlas, pero debido a varias lesiones y recaídas decidí dejarlo y darle oportunidad a la música electrónica, la producción y tocar como DJ. Tiempo después dije: ‘esto es mi pasión y me quiero dedicar a esto’”.

También comentó cómo ha logrado destacar en este ambiente musical. "Es un camino muy difícil y hay que estar constantemente buscando música nueva y colaborando con diferentes artistas. Competencia hay mucha, pero el que trabaja más duro siempre va a ser quien triunfa al final”.

El mexicano agregó que le gusta conocer a su comunidad y siempre está buscando nuevo talento para unir esfuerzos. “Me encanta interactuar con toda la gente que me sigue. Si me van a ver a algún show o me ven en cualquier lugar, por favor acérquense a saludar para poder platicar y conocerlos a todos. También, si hay algún productor, artista, cantante, lo que sea, por favor envíenme música, que siempre estoy buscando gente nueva con la cual colaborar”.

“Soy de esos DJs que les gusta mezclar muchas canciones de diferentes géneros y hacer que todos la pasen bien”. Alure

Tomorrowland se llevará a cabo del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 del mismo mes.

Alure tendrá tres próximas presentaciones en Madrid y el 8 de agosto estará en el escenario principal del Dream Beach.

En Tomorrowland, Alure estará en el escenario Melodía by Corona.

El festival contará con 15 escenarios.

