Aczino, sin darse por vencido

“Yo me considero alguien al que pocas cosas lo hacen darse por vencido”, aseguró el rapero Aczino. Su historia, dentro y fuera de las batallas de rap, es de lucha. Aunque hoy confiesa que sigue atravesando una depresión a raíz de los problemas de salud que lo llevaron a usar silla de ruedas, el proveniente de Nezahualcóyotl se sigue levantando día a día y defendiendo su lugar en el freestyle.

Con una carrera que comenzó alrededor de 2005, fue en 2008 cuando a los 17 años se clasificó por primera vez para la Nacional de Red Bull en México y desde entonces no para, sumando títulos como Campeón Nacional de Red Bull Batalla México (2014, 2017), Subcampeón Final Internacional de Red Bull Batalla (2018) y Campeón Internacional de Red Bull Batalla (2022), entre otros.

Considerado en la industria como el mejor freestylero, la vida de Mauricio Hernández González dio un giro cuando a inicios de 2023, mientras jugaba básquetbol, sintió un dolor que no lo dejaba moverse con normalidad. Luego de atenderse con medicamento, un año después mientras se encontraba en el aeropuerto con su esposa comenzó a sentir un dolor aún mayor y empezó a dejar de sentir las piernas.

Tras acudir al hospital y realizarle una resonancia, Aczino fue operado de cuatro hernias y le colocaron ocho tornillos en la espalda, motivo por el cual quedó en silla de ruedas con un pronóstico poco esperanzador. Pero gracias a su rehabilitación pasó de la silla a únicamente utilizar bastón, recuperando, si no al 100%, sí una mayor movilidad que la que se le había presagiado.

“El hecho de ser el campeón y de repente estar en cama, sin poder caminar, con un pronóstico de una desgracia, de que ya no vas a poder levantarte prácticamente… Yo me considero alguien que pocas cosas lo hacen darse por vencido, sí soy alguien que obviamente siente el dolor, las penas que sufre, pero soy alguien que dice ‘está pasando esto vamos a darle’”, comparte en entrevista.

El rapero de 34 años explica que no se ha dejado vencer ni por este episodio de su vida, ni las situaciones que enfrentó desde niño, las críticas dentro de su profesión, etc. Por ello hoy no tiene problema en subirse a rapear con un bastón.

“Nunca he sido alguien que diga ‘ay, no, es que está muy difícil, ya me dijeron que no’, nunca me ha detenido eso y en este caso con mi salud también fue algo similar a pesar de que sí me deprimí mucho y considero que actualmente todavía me siento deprimido en cierto grado por no poder jugar básquetbol, andar en patineta, hacer lucha libre, igual me siento afortunado de ser alguien que puede desarrollar su trabajo con esta limitante”, explica.

“Soy alguien que afortunadamente puede realizar su trabajo al máximo nivel como se ha visto, con bastón puedo hacerlo, no podría hacerlo si fuera futbolista, luchador, entonces soy afortunado de poder ejercer mi profesión sin ninguna limitante más allá de mis capacidades para moverme”.

NUEVAS LETRAS

Aczino, quien regresará en diciembre a la segunda temporada de la FMS WORLD SERIES, como uno de los grandes favoritos, reflexiona sobre sus rimas en la actualidad. Recién el pasado marzo lanzó el álbum S.A.D.M, el que considera es un reflejo de su evolución como artista.

“Me enfoco ahora en buscar otro tipo de sensaciones a la hora de hacer canciones, no tanto en buscar darles un mensaje, que sea el paquete completo. En este disco reflejo que tengo una habilidad en rapear que no se puede poner en duda, que no puedes decir que no me puedo subir en un beat o me va a quedar grande una colaboración”, explicó.

Sobre el papel que tienen sus situaciones personales a la hora de pensar sus letras, comentó: “Cuando escribo no soy como muchos artistas de que se están divorciando y escriben sobre eso, no me nace de esa forma la música y la creatividad, tengo que procesar todo ese sentimiento para después plasmarlo, me cuesta mucho plasmar mis emociones en vivo pero se vio reflejado en este tema de las batallas de freestyle”.

Es por ello que considera importante para ser un buen rapero el tener algo que decir y, explica, es algo que muchas veces se adquiere viniendo de las calles, pues en las letras hay un conflicto que desde otra perspectiva no puede verse.

“Algo interesante es decir que yo me paraba y no sabía qué iba a comer. Tiene que haber un conflicto en las letras, por eso es atractivo el rap de los pandilleros. Realmente el hip-hop no es un ambiente familiar para que llegues a hacer amigos, es un ambiente de mucha competencia donde todos quieren ser el más chido, el que tiene más feria, más fans, más morras, toda esa pantalla de lo que es el éxito, el poder, el tener”, reflexiona.

“Porque también son cosas que si tú no estás consciente de lo que eres, si no tuviste lo básico en tu vida, cuando empiezas a tener quieres que todos vean, es un peso social como le pasa a los boxeadores, a la gente del barrio que cuando tienes feria no sabes qué hacer con ella”.

1.- Mauricio Hernández González nació en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 2 de julio de 1991.

2.- Inicialmente incursionó en el skate de forma amateur y al grafiti.

3.- Decidió dedicarse al rap improvisado en cuerpo y alma después de comprar un CD pirata con batallas de Zatu en 2005.

4.- En 2008 clasificó por primera vez para la Nacional de Red Bull en México.

5.- En 2014, 2015 y 2017 fue Campeón Nacional de Red Bull Batalla México

6.- En 2017, 2021 y 2022 fue Campeón Internacional de Red Bull Batalla.

7.- Desde 2009 ha lanzado varios álbumes de estudio, siendo el último S.A.D.M. de marzo pasado.

8.- En 2023 Rolling Stone lo ubicó en el número 36 en la lista “Los 50 grandes raperos en la historia del rap en español”.

9.- Más allá de los escenarios, es padre de dos hijos.

10.- En 2024 sufrió una operación que lo dejó en silla de ruedas; pese a los pronósticos, logró volver a caminar con ayuda de un bastón.

PAL