Gobierno de Marina del Pilar golpea la corrupción: presentan 50 denuncias penales y fortalecen participación ciudadana

Bajo el principio rector de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presentó los avances en el combate a la corrupción, destacando la presentación de 50 denuncias ante las fiscalías estatal y federal, así como el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana y el seguimiento puntual a cada caso.

La gobernadora reiteró el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas, impulsada a través de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, encabezada por María Gabriela Monge Pérez, como parte de una política pública enfocada en construir un gobierno justo, cercano y honesto.

Detalló que se han presentado 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 20 ante la Fiscalía General del Estado, de las cuales ya se han judicializado nueve casos por un monto aproximado de 570 millones de pesos.

"El combate contra la corrupción está dando resultados profundos, hemos fortalecido las acciones de prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos de corrupción. Pero lo más importante es que hoy la ciudadanía forma parte activa de esta vigilancia, porque solo con el pueblo participando es como realmente vamos a poder acabar con las prácticas del viejo régimen” expresó la mandataria estatal.

A través de las Unidades Móviles de Atención se han brindado 1,374 servicios en Recaudaciones de Rentas del Estado. Foto: Gobierno de Baja California

La gobernadora informó que se han iniciado 56 auditorías, 90 revisiones y emitido 71 recomendaciones ciudadanas a través de los 103 Comités de Obra establecidos en todo el estado. Con estas acciones, las y los bajacalifornianos participan de manera directa en la supervisión de obras y servicios públicos.

También señaló que uno de los objetivos es erradicar la corrupción en los espacios donde más contacto hay con la población, como las oficinas de gobierno. A través de las Unidades Móviles de Atención se han brindado 1,374 servicios en Recaudaciones de Rentas del Estado, canalizando quejas, denuncias y sugerencias para mejorar la atención al público.

Por su parte, la secretaria Gabriela Monge, destacó un caso reciente en Ensenada, donde gracias a una denuncia ciudadana de un medio de comunicación se detectaron irregularidades en trámites de regularización vehicular.

La intervención del Grupo Operativo de Reacción Inmediata permitió identificar a cinco personas presuntamente involucradas, lo que derivó en una denuncia penal por delitos como tráfico de influencias, promoción de conducta ilícita y cohecho. El caso, afirmó, refleja la importancia de la participación ciudadana para combatir la impunidad con firmeza.

La secretaria Monge agregó que la entidad cuenta con múltiples canales para facilitar la denuncia: desde enlaces en cada dependencia, módulos móviles, o en el portal de Gobierno del Estado de Baja California.

Finalmente, la gobernadora mencionó que como muestra de esta lucha, el pasado 15 de julio, la Banca Afirme, restituyó 172 millones de pesos al erario de las y los bajacalifornianos, derivado de las acciones legales emprendidas por la actual administración, en aras de que prevalezca la justicia y el bien común.

dhfm