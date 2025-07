El 40% de los mexicanos padece de Síndrome de intestino irritable

Missael Chávez, arquitecto de 33 años ha vivido más de 10 años con Síndrome de Intestino Irritable (SII), un trastorno que le causa gran dolor y afecta hasta 40 por ciento de la población mexicana, según estimaciones de la Organización Mundial de Gastroenterología.

De acuerdo con Chávez, el problema empezó a manifestarse desde que era estudiante, “cuando normalizaba los síntomas. Al inicio estos se presentaban en temporada de exámenes y ahora cuando tengo mucha carga de trabajo, lo que me implica estar sometido a estrés constante”.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases indica que el SII “es un conjunto de síntomas que ocurren de manera simultánea, entre ellos, está el dolor abdominal recurrente y alteraciones en el hábito intestinal, como diarrea, estreñimiento o una combinación de ambos. Esto, sin que haya evidencia visible de daño o enfermedad en el sistema digestivo”.

Agrega que “se trata de una condición crónica que, aunque no pone en riesgo la vida, sí impacta su calidad. La gente cree que es colitis o que son nervios, pero el SII es más complejo. Es un síndrome: un conjunto de síntomas que muchas veces incapacitan a las personas en sus actividades cotidianas”, explicó Angélica Díaz Aranda, gerente de difusión científica en Yakult México.

Aclaró a El Heraldo de México que no hay una causa única que lo detone, pero se ha identificado un vínculo entre el cerebro y el intestino. “El sistema digestivo está altamente inervado. Cuando una persona vive con ansiedad o estrés constante, su intestino lo resiente, se somatiza”.

Aranda, asegura que otro factor clave es la microbiota intestinal, “son inquilinos invisibles, una comunidad de bacterias, virus y hongos que viven dentro del tracto digestivo y que influye en nuestra salud”.

Por ello, calcula que entre kilo y medio y dos kilos del peso corporal corresponden a microbiota, y su equilibrio es esencial para mantener la función intestinal.

Asimismo, dijo que esta condición puede estar influida por el mal descanso, sedentarismo, uso de múltiples medicamentos, y una alimentación baja en fibra.

Esto, sobre todo, en México, donde las dietas suelen ser deficientes en frutas, verduras y lácteos fermentados, la situación se complica aún más.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que el SII afecta más a las mujeres, posiblemente debido al estrés y sus responsabilidades.

También es común en adultos mayores, quienes al consumir múltiples medicamentos experimentan alteraciones en su microbiota.

El diagnóstico se realiza a través de los Criterios de Roma IV, un conjunto de lineamientos clínicos que consideran la presencia de dolor abdominal recurrente, al menos una vez por semana, durante tres meses, asociado con cambios en las evacuaciones.

Reconocen que no existe una prueba de laboratorio específica para confirmarlo, por lo que el diagnóstico es principalmente clínico.

En cuanto al tratamiento, si bien el SII no requiere hospitalización ni intervenciones quirúrgicas, el control integral del síndrome puede representar un gasto considerable a largo plazo, ya que implica consultas médicas frecuentes, atención psicológica o psiquiátrica, dieta especializada y consumo de probióticos.

Además, a veces, se requieren medicamentos para el manejo de los síntomas, que pueden oscilar entre 300 y mil 500 pesos mensuales.

Finalmente, Díaz Aranda menciona que es importante estar en constante monitoreo de nuestras evacuaciones para detectar cualquier tipo de anomalía que indique presencia del síndrome, así como llevar una vida saludable, hacer ejercicio y cuidar más de nuestras emociones.

PAL