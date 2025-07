Serie 90 minutos, más allá del balón

90 Minutos relata la historia de Las Navajas, equipo que intenta ganar un torneo y usar el premio para salvar su cancha, pero cada vez que el club parece recuperarse, eventos como robos, conspiraciones e incluso la muerte, les juegan en contra.

José María de Tavira, protagonista de 90 Minutos dio más detalles sobre la trama y su personaje. “Se llama Benito, el Veneno Montoya. De joven, Las Navajas le salvó la adolescencia. Llegó a ser futbolista profesional y fue la promesa de Ecatepec, pero tuvo un accidente y perdió su carrera futbolística que arruinó su vida. Posteriormente, el equipo de fútbol se queda sin técnico y le piden que sea el DT”.

A pesar de la existencia de otras series relacionadas con el fútbol, Ricardo Polanco, quien tiene un pequeño papel en la serie, explicó qué hace diferente a esta. “Como público me cuesta mucho identificarme con productos de fútbol porque es muy evidente que quien los crea no lo vive y a mí me consta que el director y escritores compartimos una pasión desmedida por este deporte”.

“Se trata del fútbol amateur, no es sobre el profesional y lo importante ahí no es lo que pasa en el terreno de juego, es lo que pasa alrededor, los sacrificios que la gente hace para jugar fútbol como las relaciones personales o familiares. A diferencia de que, a los profesionales les pagan por jugar fútbol, el futbolista amateur paga por jugar al fútbol. La pasión es muy distinta”, agregó José María.

Aunque el fútbol es el vehículo principal de esta historia, hay un mensaje mucho más grande. “La serie trata de las segundas oportunidades, que en este caso es el grupo de amigos que están tratando de salvar algo en común: su equipo de fútbol. Yo creo que la serie realmente trata de eso”, indicó José María de Tavira.

Y agregó: “es sobre poder resarcir las oportunidades perdidas del pasado defendiendo tu comunidad, amigos, tu barrio y sobre todo tu familia para poder crecer como persona”.

Ricardo Polanco señaló que está feliz de participar en 90 Minutos con José María de Tavira y Joe Rendón, guionista y director, pues los une el amor por el balompié. “Una de mis pasiones más grandes en el mundo es el fútbol. Nosotros tres jugamos muchos años los domingos cascarita. Entonces es muy simbólico para mí participar aquí por la relación que tengo con este deporte y en especial con Chema y con Joe”.

Acerca del director, José María comentó qué es lo mejor de trabajar con Joe. “Una de las grandes virtudes que tiene como director es seleccionar un buen grupo de actores que crean una buena química en el set. Es la segunda vez que trabajo con él y nuevamente logró generar una mística muy especial entre todos y eso fue delicioso”.

Sobre las secuencias futbolísticas que se filmaron para 90 Minutos, José contó cómo se lograron. “Fue un gran reto. Es muy difícil representar en cámara un partido porque no es muy cinematográfico (…) lo que hicimos fue hacer coreografías y luego se trató de capturar eso con la cámara de la mejor manera posible”.

Se estrena el 15 de julio por Universal+.

También actúan Mario Alberto Monroy, Jesús Lozano y Raúl Méndez, entre otros.

Fue filmado en Ecatepec, la Colonia Guerrero, Naucalpan, entre otros lugares de la CDMX.

José María de Tavira, Ricardo Polanco y Joe Rendón también trabajaron juntos en Como novio de pueblo.

José María de Tavira apareció en La Máscara del Zorro y Amarte duele.

José María de Tavira estudió artes escénicas en la Royal Holloway, Universidad de Londres.

José María de Tavira y Ricardo Polanco le van a los Pumas.

Joe Rendón dirigió Búnker y es uno de los directores de Backdo.

