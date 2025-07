Recuperarse de la adversidad con arte

En los últimos meses, las cosas no iban del todo bien para Chu Huiini (nacido Jesús Urbieta Palizada en Juchitán, 1985). "Fue una etapa muy triste en la que estuve, de depresión, de ansiedad, de enojo, bastante enojo, bastante coraje". Con el compromiso de montar una exposición, pensó en titularla Nefasta "e iba con dedicatoria a mi vida, a una persona".

Por fortuna llegó la cordura y ahí estaba el arte para salvarlo, el joven artista, hijo del pintor Jesús Urbieta (1959-1997), ha vivido siempre en rebeldía, intentando forjar un lugar en el arte, alejado de los clichés que carga la expresión oaxaqueña. Reconciliado con sus orígenes y con la herencia que le dejó su padre, Chu Huiini (Jesús el pequeño en zapoteco) se remitió a los recuerdos de su infancia y decidió cerrar ciclos. De ahí surgió un conjunto de 23 obras, entre acuarelas, óleos y acrílicos que expone, a partir de este miércoles, con el título Resiliente en la Galería Arte de Oaxaca (Murguía 105, en el Centro de Oaxaca).

La exposición, curada por Sergio Huerta, "tiene mucho que ver con esto de la resiliencia, de cómo adaptarse a algunos asuntos adversos, que a pesar de que te vaya mal, te enfrentas y te adaptas y sales triunfador".

Con el ánimo también regreso el colorido que ha caracterizado la obra del pintor: "En un principio, cuando inicié, los colores que estaba manejando eran colores negros, oscuros, no estaba manejando color porque no estaba con ganas, con los ánimos. Hay como seis u ocho piezas en las que estuve manejando colores oscuros, no tan llamativos, eran colores de depresión, todo era tristeza. Después conocí a Melissa, mi novia, y vino a cambiar todo, cambió el rumbo del título de la exposición, las piezas", cuenta.

Por el estado de ánimo en el que se encontraba, Chu Huiinni dice que es la exposición que más trabajo le ha costado armar: "Cuando empecé a trabajar tenía 18 años, cuando empecé a chambearle en esto de la pintada. Y con esta exposición me imagino que la pregunta es sobre mi arte, no se trata de hablar del arte de los demás, porque yo ya estoy medio cansadito de estar hablando del arte de los demás. Son muy llorones los artistas, no aguantan una crítica", considera.

Ahora, también, dice, "me he vuelto más disciplinado, ahora me clavo trabajando un tema y me ha servido plasmar más mis personajes, mi dolor, mi alegría, no digo que no lo he hecho en el pasado, pero en este caso influye que ya tengo 40 años, acabo de cumplirlos y entonces ya empiezo a enfocarme más, no como cuando tenía 25".

"Han cambiado muchos personajes, muchos elementos de mi obra. Como dijeran los actores, soy un actor de método, esos actores que se clavan en el personaje y lo sienten. Me he dado cuenta de que puedo meterme en mi personaje, ahora estoy sintiendo más fuerte, los colores, el dolor, la tristeza que tuve y la alegría que llegó".

Por Luis Carlos Sánchez

