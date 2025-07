Luis Spota, el olvidado cronista de la sociedad mexicana

Hay autores a los que tanto la crítica como los lectores hemos desterrado lentamente al cajón del olvido. Las razones pueden ser múltiples y diversas, pero sin duda llama la atención que un escritor como Luis Spota, quien en los años 70 vendía más de 100 mil ejemplares de sus novelas, hoy prácticamente sea desconocido por el gran público lector. ¿Qué pasó en 30 años para que sus obras se volvieran desconocidas y que la gente casi no hable de un autor que además era periodista y llegó a tener varios programas en el canal de televisión oficial de Imevisión junto a Gutierre Tibón?

Tal vez el gusto literario, las modas, las preocupaciones de los lectores hayan cambiado, me digo en un primer momento. Pero sin duda hay algo más. Algo menos tangible, algo que no estamos valorando en toda su dimensión.

Una de las obras más ambiciosas de Spota, quién nació en la Ciudad de México en 1925 y falleció en 1985, fue su pentalogía narrativa bautizada como La costumbre del poder, conformadas por las novelas Retrato hablado (1975), Palabras mayores (1975), Sobre la marcha (1976), El primer día (1977), El rostro del sueño (1979) y La víspera del trueno (1980), y que en el 2017 fue reeditada por Siglo XXI. En ella, Spota nos hace un retrato de un candidato del partido político hegemónico, desde que es designado hasta su último día en el poder.

Un retrato personal realizado por un hombre que, como Spota, conoció íntimamente nuestro país a través del periodismo, oficio que desempeñó desde 1939 cuando empezó a publicar en el periódico La hoja de la tarde y Hoy, cuando solo tenía 14 años. Ese bagaje cultural, político y social lo trasladaría a varias de sus obras narrativas y cinematográficas (labores que realizó mientras era guionista de radio y televisión), campo en el que también se desarrollaría como guionista y director de películas.

La vida social del siglo XX mexicano está presente y resumida en la obra de este prolífico escritor. Novelas como Murieron a mitad del río de 1948 nos da cuenta del problema de la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Un tema que, como bien sabemos, sigue siendo actual y doloroso. Otras novelas suyas fueron adaptadas como telenovelas, como sucedió con Las grandes aguas, que fue adaptada por Carlos Sotomayor, con el mismo nombre. O La carcajada del gato, que sirvió como base para la película El castillo de la pureza de Arturo Ripstein.

Es decir, nos enfrentamos a un hombre multifacético, complejo, que no fue muy bien visto por los intelectuales y escritores de su momento. Es cierto, su vida transcurría en otros campos culturales y políticos, y sus intereses y temáticas, eran vistos y criticados como mundanos por la gran intelectualidad mexicana de principios del siglo XX.

Claro, debemos pensar que las motivaciones estéticas eran distintas de un lado y de otro. Spota buscaba contarnos las historias de un país que cambiaba a ritmos agigantados, que se modernizaba, se industrializaba y en el que la clase media urbana venía a ocupar un lugar central en el mundo económico, cultural y político del país. Algo que a la larga provocaría serios conflictos entre el partido único y esta pequeña burguesía conformada por intelectuales, profesores universitarios, pequeños empresarios, burócratas medios, estudiantes, quienes durante los años 70 empezaron a abrirse paso en medio de un sistema que empezaba a anquilosarse y a cerrarse. Un sistema cada vez más corrupto, más autoritario y cerrado, que empezó a chocar con los sueños de modernidad de estas clases urbanas del país, que ansiaban poder ocupar esos espacios de poder, que el Estado les había empezado a escamotear.

Es ahí, en las grietas de ese conflicto y de ese cambio político-cultural en donde podríamos ubicar las novelas que conforman La costumbre del poder, novelas que nos permiten entrar y comprender la visión más crítica de Spota. Una visión que nos deja conocer la obnubilación, la ceguera que el poder omnímodo puede generar.

El ciclo de La costumbre del poder nos da cuenta de este joven político, ambicioso sí, como cualquier político, pero al mismo tiempo un poco soñador, en sus ansias por modernizar al país. Sin embargo, al ser nombrado candidato para después ocupar la silla presidencial, sus buenos deseos se convertirán solo en eso, sueños que se evaporarán ante el ejercicio real del poder.

La primera novela que yo leí de Spota y de este ciclo fue El rostro del sueño. Llegué a ella siendo estudiante de una preparatoria privada del norte de la ciudad. La novela me deslumbró por su agilidad, por las acciones intensas que cuenta. El rostro del sueño es el retrato de la guerrilla urbana mexicana de los 70 y de la guerra sucia desatada por el Estado para neutralizarla y eliminarla. Centrada en una familia de clase media de una ciudad del norte del país cuenta como, a partir del activismo político-estudiantil de dos hermanos, el resto de la familia se ve envuelta, casi sin querer, en vicisitudes y giros políticos. Es el hermano menor quien, casi sin querer, y más por un arrebato de rabia y venganza personal se une a una célula de la guerrilla, que planea el secuestro de la Sabana Santa de Cristo que se exhibirá en el país. La novela está construida en dos grandes escenarios: la visión del Presidente de la nación, todo poderoso, joven, vigoroso, pero ya con sus sueños de modernización olvidados, dado que el sistema corrupto que pensaba cambiar lo ha transformado, lo ha convertido en el líder de los suyos, y la visión de transformación de un joven de clase media, al que no le interesa la política.

Podemos observar cómo Spota conocía los entresijos del poder y accedemos tanto a Palacio Nacional, a las reuniones que ahora llamaríamos de Seguridad Nacional, en donde los secretarios de Estado dan cuenta de los avances de la lucha en contra de esta guerrilla urbana y rural, que, en algún pequeño momento de la historia nacional, fueron la amenaza más importante en contra del sistema. Pero también podemos acceder a las formas y procesos de reclutamiento y entrenamiento de las células guerrilleras. (Algo que debo decir, no he leído en ninguna novela mexicana, ni de la época ni posterior.)

La novela se va construyendo con un lenguaje que se acerca más a la crónica, al periodismo que a la narrativa como tal. Una obra que, en palabras de varios críticos, tiene personajes que no evolucionan, no se transforman. Lo cual puede ser una crítica cierta, válida. Pero más allá de los aciertos o de los errores narrativos que contiene la obra de Spota nos permite conocer un país gobernado bajo la visión única de un partido de Estado autoritario, aunque no monolítico, pero que sí ansia mantener la rigidez y el control de una sociedad y de unos ciudadanos que ve como subordinados. Ciudadanos, que, desde la visión del Presidente, le deben todo al Estado y por lo tanto su desobediencia o rebeldía (como en el caso de los estudiantes) era prácticamente un desacato, una grosería.

Cuando uno va entrando al mundo construido por Spota en La costumbre del Poder piensa en esos presidentes todo poderosos como Luis Echeverría o José López Portillo. Hombres narcisistas, que creían estar cambiando al mundo y al país. Reformadores autoritarios, que creían que la única vía de transformación era dentro de los límites del partido. Es decir, la única vía era la suya. Una visión que el tiempo demostró desastrosa y que llevó al país a la bancarrota y a una de sus peores crisis económicas. Curiosamente, varios jóvenes luchadores sociales que el Estado mexicano encarceló como perseguidos políticos en los años 70 y 80, encabezaron la llamada transformación a la democracia, que cambió al país hacia finales del siglo XX. Sin duda, la obra de Spota, nos da cuenta de un país que se transformó profundamente en el siglo XX. Heredero del primer movimiento social como fue la Revolución mexicana, el Estado mexicano fue construido por un partido autoritario, que empezó a repetir las mismas prácticas del régimen porfirista. Esto es lo que podemos ver y leer en los libros de Spota, que tal vez funcionan ahora mejor como testimonio de esa sociedad que se transformó de manera brutal.

Una sociedad, que hoy, a 30 años del fallecimiento del autor, se encuentra inmensa en una nueva transformación. Solo que, en esta ocasión, nos hace falta una pluma, como la de Luis Spota, que la atrape, la dibuje y nos la cuente en alguna novela.

Por Javier Moro Hernández

EEZ