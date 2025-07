Jorge Salinas se confronta en el escenario

Confrontarse con temas tan humanos como cuestionarse los motivos que te llevan a realizar alguna acción o las carencias experimentadas a lo largo de la vida, es la invitación que “La obscenidad de la carne” hace a sus espectadores, obra protagonizada por Jorge Salinas (Amadeus), Elizabeth Álvarez (Carmín), Horacio Pancheri (Carlos) y Sugey Ábrego (Ana).

“Yo no había hecho un personaje que confrontase a otro ser humano hablando de temas absolutamente humanos”, contó en entrevista el actor Jorge Salinas, quien le da vida a Amadeus.

“Amadeus hace que Carlos (Horacio Pancheri), el otro personaje masculino, se enfrente a sí mismo en cuestionamientos de su persona… y cómo va él haciendo que se encuentre a sí mismo y pueda llegar a un clímax fuera de lo común, que yo no me esperaba”, contó el actor sobre esta obra a la que calificó como un reto, pues se cuestionó “¿cómo voy a hacer que la gente forme parte de esta historia? ¿cómo voy a convencerlos?”.

Esta puesta en escena que fue escrita y dirigida por Esteban Román, llegó a mano del actor gracias a su esposa, Elizabeth Álvarez (Carmín) con quien comparte escena, “ella tiene comentarios muy puntuales, es una persona que me conoce bastante bien, como persona y como actor. Es una compañera específicamente incisiva para bien, y no se anda con tapujos, no te dice las cosas a medias tintas, te dice lo que siente que es lo correcto. Y eso, en lo personal, me ubica y me hace seguir adelante”.

De la primera función, que se llevó a cabo el 27 de junio, Salinas confesó que “fue una afluencia muy generosa”, por lo que se sintió “muy agradecido”, “(fue) un público muy abierto, muy respetuoso, muy dadivoso en su aplauso, eso se agradece, pero recordemos que todo el público es diferente, cada obra es diferente y una función nunca va a ser igual a la otra, así que tenemos retos, aunque procures hacer el personaje mecánicamente igual todas las funciones, pues no eres una máquina”, comentó.

“La obscenidad de la carne” inició su temporada el 27 de junio en el Teatro Renacimiento, con funciones los viernes a las 18:40 y 20:50 hrs, sábados 17:40 y 20:00 hrs, y domingos 16:40 y 19:00 hrs.

