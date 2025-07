Impulsan el talento femenino en tecnología

Para Maribel Dos Santos, directora general y senior vice president de Oracle México, estar al frente de una multinacional de tecnología representa “una gran responsabilidad”.

En 2007, Dos Santos se integró a Oracle como directora de Cuentas Clave en Venezuela, de donde es originaria, posteriormente fue promovida como Country Manager para Perú en 2011; para 2015 la nombran vicepresidenta para Latinoamérica de Human Capital Management en México, y en 2018 toma el cargo de directora general de Oracle México.

De esta forma, a lo largo de su trayectoria Maribel se ha convertido en uno de los pocos nombres femeninos que son un referente en el mundo tecnológico, esto debido a que, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2022), en el país solo tres de cada 10 profesionistas en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) son mujeres.

“Hay como un tercio de mujeres en el mundo tecnológico, pero en posiciones de liderazgo no llegamos ni al 10 por ciento. Todavía hay una brecha importante que cubrir”, sentenció la directiva de Oracle México, quien ha enfocado parte sus esfuerzos en impulsar y promover la presencia femenina dentro de la compañía a través de diversas acciones como el Oracle Women’s Leadership (OWL), programa que manejan a nivel global y que tiene por objetivos atraer, desarrollar, retener y promover a las mujeres líderes.

En este contexto, actualmente, a nivel Latinoamérica, la plantilla general de Oracle está conformada en un 40 por ciento por mujeres, mientras que en puestos de liderazgo se encuentra en el 20 por ciento, aproximadamente.

“Las mujeres debemos de ser medidas por entrega de resultados y eso tenemos que concientizarlo. No es una oportunidad por un porcentaje, ni porque eres mujer, sino porque tienes que dar el resultado”, señaló la entrevistada, por lo que es importante que las mujeres dejen “atrás todos aquellos paradigmas en los que no estamos hechas para esto y no podemos llegar a una posición de liderazgo y realmente que nos atrevamos”, señaló.