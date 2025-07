Rehabilitan mercado "La Cruz" en la Magdalena Contreras

En la alcaldía La Magdalena Contreras se llevó a cabo la entrega de las obras de rehabilitación en el Mercado “La Cruz”, una acción de gobierno que fortalece la economía popular y refrenda el compromiso con las y los locatarios de este emblemático espacio comercial.

El evento fue encabezado por el alcalde Fernando Mercado Guaida, quien subrayó que esta obra es fruto del diálogo directo con las y los comerciantes, a quienes reconoció como pieza clave en el diseño y ejecución del proyecto. “Este mercado no solo es un espacio físico, es parte de nuestra historia, tradición y convivencia vecinal”.

La obra fue coordinada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía y consistió en la rehabilitación integral de las techumbres del área de romerías y de varios, sumando más de 770 metros cuadrados intervenidos. Además, se renovó la red hidráulica, se instalaron luminarias LED con capacidad de cambiar de color según las festividades, se pintaron columnas, trabes, barandales y puertas, se rehabilitaron los tinacos y se colocaron elementos de seguridad como antiderrapantes y una nueva escalera de caracol para acceder a la azotea.

Fernando Mercado Guaida celebró la participación de artistas contrerenses en la intervención estética del entorno, con murales que representan la historia de la zona y las actividades económicas de la región.

Fernando Mercado cumple promesa de campaña

El edil contrerense aseguró estar cumpliendo la palabra empeñada en campaña y anunció que en un año se intervendrán los cinco mercados públicos de la demarcación.

Además, reiteró que durante su administración no se permitirá la apertura de nuevas tiendas de autoservicio, privilegiando a los mercados públicos como centros de abasto, vida comunitaria y motor económico local.

En su intervención, el Lic. Carlos Tejedo, director de acompañamiento de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que la Ciudad de México es la capital de la transformación económica: “Nos basta crecer, pero no cualquier crecimiento: queremos crecer con justicia. Que la tecnología no sustituya a las personas, sino que maximice su potencial; que la inversión no expulse, sino que incluya”.

Reconoció que, en el Mercado ”La Cruz” cada puesto representa una microempresa y ésta a su vez, representa una historia de esfuerzo. Por eso se capacitaron a más de cinco mil locatarios este año en temas como: higiene, finanzas, redes sociales y comercio justo, con el objetivo de modernizar los mercados.

Durante el evento los locatarios del Mercado “La Cruz”, reconocieron el apoyo de la alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico, por la realización de las obras y la modernización de los espacios; además de las capacitaciones que tienen como objetivo fortalecer sus habilidades y cococimientos para brindar un mejor servicio.

Con estas acciones, La Magdalena Contreras reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la economía local, el rescate de los espacios públicos y la dignificación del comercio tradicional, porque los mercados públicos son el símbolo de historia, economía popular y transformación comunitaria.

En el evento estuvieron presentes la Mtra. Karla Texculcano Yáñez en representación del Ing. Edgar Torres, Director General de Abasto en la Ciudad de México; José Magdaleno Jiménez Melo, Secretario General de la Mesa Directiva del Mercado La Cruz; por parte de la alcaldía el Ing. Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de Gobierno en la Alcaldía y Paulina Estefanía Barradas Castillo, Directora General de Obras y Desarrollo Urbano. También participaron las y los concejales Mercedes Cruz Mendoza, Presidenta de la Comisión de Obras del Concejo; América Aguirre Sánchez; Bowar Sánchez García y Abraham Torres.

