Sonia Hernández, suerte determina destino

Se entrenó en el ejercitó y desarrolló resistencia; entrenó velocidad y ganó carreras de fondo. Sonia Hernández es una corredora mexicana de élite con menos de dos años de experiencia, que terminó undécima en el Medio Maratón de la Ciudad de México 2024.

Su formación militar fue mera coincidencia, es músico de profesión, y su primera competencia fue casi lo mismo. “Tuve micro fracturas por estrés en la tibia. Me dijeron que ya nunca más iba a correr”, mencionó en entrevista con El Heraldo de México.

Audicionó para la orquesta sinfónica, por eso terminó en adiestramiento en el ejército, antes de dar clases de música allá por donde dicen que las fresas saben muy buenas.

“Estaba de vacaciones con mi esposo, en Oaxaca; había una carrera de 10 kilómetros y me dijo que la corriéramos. Yo tenía miedo, no lo hacía desde hace más de un año, pero me animó, me sentí bien y terminé en el segundo lugar”.