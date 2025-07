Pablo Arrocha rechaza dichos de Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán; "no caeremos en provocaciones", afirma

Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó a través de sus redes sociales que rechaza categóricamente los dichos de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López.

Y es que recientemente el acusado Ovidio Guzmán López, se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico en una corte de Chicago, Estados Unidos, a cambio de colaborar con información sobre el Cártel de Sinaloa, lo cual se sospecha podría derivar en una pena reducida para Guzmán.

Al respecto, el abogado Jeffrey Lichtman señaló, ante una rueda de prensa, que la Presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo de acuerdo en que el Gobierno de México no estuviera involucrado en la negociación entre Ovidio Guzmán y el Gobierno de Estados Unidos.

Ante ello, Lichtman consideró que "la idea de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera al Gobierno de México en alguna negociación o decisión es absurda".

Creo ella pedía por una extradición a los Estados Unidos, decía que el Gobierno de México debió participar en la extradición, me pareció que ella sentía que el Gobierno de Estados Unidos no debía negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán porque se dice que es terrorista (...) me parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al Gobierno de México", refirió el abogado.