El PSG aplastó 4-0 al Real Madrid y se clasificó a la final del Mundial de Clubes

El escudo no jugó, la historia no defendió y la camiseta no pesó cuando el rival impuso ritmo, intensidad y futbol.

El PSG aplastó 4-0 al Real Madrid con autoridad, personalidad y goles. En 45 minutos liquidó el partido, exhibió a su rival y se clasificó a la final del Mundial de Clubes, donde enfrentará al Chelsea por el título, el 13 de julio.

El Madrid fue incapaz de reaccionar. Superado en todos los sectores del campo, caminó como una sombra por el rectángulo verde. El mediocampo fue devorado, la defensa colapsó; en ataque, Vinicius Jr. desapareció y Kylian Mbappé, enfrentando al club que lo vio brillar, fue anulado por sus excompañeros.

Los campeones de Europa impusieron condiciones desde el primer instante. En 25 minutos ya ganaban por tres de diferencia y habían desarmado por completo al Madrid, que no supo responder con futbol. Fabián Ruiz abrió el marcador al 6’ y amplió la ventaja al 24’ tras culminar un contragolpe letal y una defensa permisiva en su propia área.

Entre ambos, Ousmane Dembélé hizo el segundo al 9’, que esfumó cualquier esperanza blanca. Ya con el resultado en el bolsillo y el Madrid sin motivación, Gonçalo Ramos, al 87’, concretó el cuarto tanto en el arco de Thibaut Courtois, que no pudo ante la delantera parisina.

Cada línea del PSG jugó a un ritmo superior. Robaron, distribuyeron, aceleraron y lastimaron con precisión. No hubo dudas ni concesiones: fue un repaso táctico de Luis Enrique. A los de Xabi no les alcanzó ni con la jerarquía ni con el peso de las 15 Champions. Cuando el futbol faltó, la historia no bastó.

Los de Francia dieron un golpe sobre la mesa. No sólo están en una final más, ahora lo hicieron venciendo al gigante del mundo. El escudo blanco quedó en el césped del MetLife, mismo estadio donde el primer Mundial de Clubes se definirá el domingo.

EEZ