Carlos Velázquez, una vida consagrada al cuento

Como hace más de 20 años, las grandes editoriales temen publicar libros de cuentos. “Otra vez los cuentistas están teniendo problemas para colocarse, para posicionarse. Los sellos comerciales promueven la idea de que el cuento no vende, es uno de los patitos feos y no quieren publicar relatos a menos que seas un peso pesado", dice Carlos Velázquez (Torreón, 1978).

Foto: Cortesía Océano

El autor lagunero es uno de los pocos escritores mexicanos que ha forjado un nombre exclusivamente con historias cortas. De hecho, le han bastado cinco libros para merecer un laurel tradicionalmente destinado solo a los consagrados: Océano está lanzando la Biblioteca Carlos Velázquez, constituida de La biblia vaquera, La marrana negra de la literatura rosa, La efeba salvaje, Despachador de pollo frito y El menonita zen. "Me di cuenta de que ya es un conjunto de libros que comparten muchas cosas: personajes, región, estilo, voces, y que era pertinente darles la importancia que habían tenido en su momento, pero ahora encapsulados en un nuevo empaque, en un nuevo traje", explica.

Velázquez asegura que le han "coqueteado casi todas las casas editoriales" y algunas le han pedido que escriba novela, pero la respuesta es que su proyecto es escribir libros de relatos: "Si en algún momento escribo una novela, o se da, será en otras condiciones o, incluso, por accidente".

Para que su colección personal saliera al mercado volvió a revisar los libros (el primero es de 2009) y purgó las erratas que se habían colado en ediciones anteriores, pero confiesa que no es un autor que acostumbra releerse. De lo que sí está convencido es de que va por buen camino: "Me gusta el cuentista en el que me estoy convirtiendo, ahora vienen otros experimentos, otras rutas. Lo más importante es que me he dado cuenta que hay muchas cosas que contar, quiero contar todas esas cosas que no han sido contadas por otras y que no se han contado con la misma intensidad, hacer libros más eclécticos, no tenerle miedo, que no haya límites".

-¿Tú ya eres un peso pesado? "Creo que estos libros lo dejan claro, pero lo más estimulante para mí no es sentarme sobre ellos, sino lo que sigue", responde.

Por Luis Carlos Sánchez

