Capital Cities regresa a la CDMX

Capital Cities, el dúo estadounidense conformado por Sebu Simonian y Ryan Merchant, se prepara para su regreso a México, a lo que Sebu detalló en entrevista, “todos los shows que hemos hecho en México han sido increíbles, el público siempre está emocionado por vernos, sonríen, bailan y cantan. Hemos hecho grandes y pequeños nos encanta venir a México y el 12 en la Maraka será fabuloso”.

El cantante armenio-estadounidense reveló que le gusta la diversidad del país, “hay grandes ciudades, playas hermosas, diferentes vibras, culturas y comidas. Cada ciudad es distinta, algunas más coloridas”.

“Safe and Sound” es el tema más escuchado de la agrupación y supera por millones de reproducciones al resto de su discografía. Sebu declaró si esto le genera inconveniente. “Amamos ‘Safe and Sound’, la hemos tocado cientos de veces o tal vez más y a título personal no estoy cansado de ella, la amo y me encanta cómo la disfruta el público. Soy muy afortunado de tener una canción que me permita viajar por el mundo”.

“Puedo imaginar que, aunque tengas una canción hermosa, si la escuchas mil veces puede dejar de serlo. Por suerte todavía me gusta escucharla”, comentó el músico.

Acerca de cómo trabajan de la mano él y Ryan, el artista mencionó: “Ambos participamos en el proceso creativo, desde la escritura de canciones, melodía, acordes, arreglos, producción electrónica y las presentaciones en vivo. Ryan es un mejor guitarrista, yo tal vez soy un mejor tecladista. La respuesta corta es que los dos hacemos todo”.

Sobre lo próximo para Capital Cities, Sebu adelantó que están preparando nuevos temas que formarán parte de un proyecto grande. “Seguimos escribiendo canciones y música. Estamos trabajando en nuestro cuarto álbum en este momento, tenemos al menos la mitad completa. Vamos a lanzar un montón de singles este año y luego estará todo listo a principios del próximo año”.

“El título del álbum es 'Making up the rules’ y la idea es que no hay reglas. Las canciones son divertidas, interesantes, bailables y cubren una amplia variedad de tópicos y estilos”, agregó el músico.

“México es el mejor público del mundo”. Sebu Simonian

“Safe and Sound” tiene 846 millones de reproducciones en YouTube.

“Safe and Sound” alcanzó el #8 en el Billboard Hot 100 en el 2013.

México es de los países que más ha escuchado “Safe and Sound”.

El dúo debutó en el 2011.

