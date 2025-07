Viene una SCJN revolucionada: Arístides Rodrigo Guerrero

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llegará revolucionada, con uso de inteligencia artificial y mostrará una nueva cara del Poder Judicial, aseguró el ministro electo Arístides Rodrigo Guerrero.

En entrevista con El Heraldo de México, el próximo integrante del máximo tribunal rechazó que se hayan dado discrepancias y tensiones entre ministros electos durante la reunión que tuvieron el pasado 23 de junio para revisar la etapa de transición de la SCJN.

“Esa reunión se llevó con mucha cordialidad, con mucho entusiasmo entre todas y todos, pues de avanzar y construir, de hecho, la verdad es que hubo muy buena comunicación entre todas y todos y con el presidente ahí la idea de sumar esfuerzos en conjunto…

“Con las ministras que se encontraban en funciones de la misma manera, hay buen acercamiento, buena empatía y mucho ánimo de trabajar de manera conjunta”, aseguró.

Detalló que se acordó que los equipos de cada ministro se reunirán semanal o quincenalmente para avanzar en el plan de trabajo que se aplicará a partir del 1 de septiembre.

Uno de los retos, reconoció, será el rezago de asuntos de la Corte, por lo que las sesiones tendrán que ser más ágiles y con criterios claros.

Sobre la propuesta de una Corte itinerante, Guerrero dijo que las sesiones podrían realizarse en universidades de otros estados y estar abiertas al público en general.

Se le cuestionó sobre los ministros que no apoyan esta idea por el costo que representa trasladar a empleados de la Corte y porque no está clara la finalidad de sesionar fuera de la sede en el Centro Histórico, y Guerrero señaló que no es necesario llevar a todo el personal, además que este formato se realizaría de forma bimestral y no implica un gasto mayor porque, incluso, podrían firmarse convenios con poderes judiciales locales para materializarlas.

“Si las y los ministros no están de acuerdo, simplemente no se va a llevar a cabo, pero creo que eso no implica, incluso, que en su momento no podamos llevar a cabo una estrategia de difusión de la cultura jurídica en los estados de la República”, destacó.

El uso de la tecnología es el sello que quiere poner como ministro y para eso plantea un nuevo modelo de sentencias, mediante inteligencia artificial, pero no se sustituye el factor humano, ya que se incorporará en la primera página una explicación del asunto con lenguaje más sencillo y links con palabras clave para redireccionar hacia fallos similares, además que se agregará el vínculo de Youtube para ver la sesión del debate, y un código QR para interactuar y buscar virtualmente en la resolución.

Guerrero explicó que este modelo pretende ser la evolución de Sor Juana, la aplicación creada por la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat para que la ciudadanía pueda “chatear” con los proyectos de sentencia.

El ministro electo ya presentó esta idea a los otros integrantes de la Corte por si quieren sumarse.

“(Otras propuestas son) la cercanía que podamos tener con la sociedad, creo que va a ser un elemento clave 100% buscar que la Corte mantenga precisamente una homogeneidad en los criterios, para eso puede servir también la inteligencia artificial, para contrastar si un ministro está resolviendo un asunto de una temática similar con un criterio similar, creo que puede ser bastante útil el empezar a difundir la cultura jurídica a través de las diferentes plataformas, creo que también va a ser bastante útil y bueno, pues sin duda esta nueva Corte, pues viene revolucionada y va a ser una Corte innovadora”, enfatizó.

Aseguró que actuará “con total independencia”, pero precisó que, aunque la Constitución establece el principio de división de poderes, no significa confrontación entre estos.

“Va a ser muy importante el diálogo entre los propios poderes, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo”, dijo.

Aseguró que no tendría problema en no utilizar toga –como lo ha planteado el próximo ministro presidente Hugo Aguilar-, pero si la mayoría decide portarla, Guerrero se sumará.

“Lo que sí reconozco mucho es la propuesta que presentó el ministro Hugo de utilizar para visibilizar a los pueblos y comunidades indígenas, utilizar los trajes típicos y trajes de gala de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que además son muy bonitos, y en alguna ocasión acompañaré al ministro presidente Hugo…

“Pero yo mantendré, insisto, la idea que (acuerde) la propia mayoría, utilizar toga o no utilizar toga me es indiferente, si me preguntas yo no la utilizaría, pero tampoco tengo ningún inconveniente en utilizarla”, dijo.

