SuperISSSTE celebra 44 aniversario de la sucursal de Ixmiquilpan, Hidalgo

La titular del SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, celebró el 44 aniversario de la sucursal ubicada en Ixmiquilpan, Hidalgo, la cual registró un incremento de 170 por ciento en ventas, en comparación con el año anterior, y un aumento del 80 por ciento en el abasto de productos, como parte del rescate realizado a la cadena de tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres Guadarrama.

“Específicamente aquí en Ixmiquilpan hemos aumentado nuestras ventas en un 170 por ciento, gracias al abastecimiento y trabajo en equipo que opera de forma nacional, pero por supuesto también gracias al equipo de SuperISSSTE Ixmiquilpan y a la confianza que todas y todos ustedes han recuperado en nosotros”, expresó.

En este tenor, Ludlow Deloya enfatizó su compromiso de posicionar esta tienda, que opera de lunes a domingo, en un horario de 08:00 a 20:00 horas, como la mejor opción de abarrotes de todo el municipio.

“Yo espero que sigamos creciendo mucho, que esta tienda se siga posicionando como la mejor opción de abarrotes de todo Ixmiquilpan”, compartió.

Con el compromiso de ofrecer mayor calidad a las y los usuarios de la sucursal, anunció que se iniciarán los trabajos de mantenimiento e impermeabilización del establecimiento, a efecto de garantizar un espacio seguro y cómodo.

“Recordarle a la gente que pensaba que la tienda estaba cerrada o que en estas tiendas ya no había nada, que seguimos más abiertos que nunca y que tenemos ese compromiso de que aquí encuentren no solamente productos de buena calidad, sino al mejor precio”, aseguró.

Asimismo, comentó que SuperISSSTE incorporó 364 nuevos proveedores nacionales y reactivó, tras 20 años de desabasto, la oferta de frutas, verduras y productos cárnicos para fortalecer el inventario y su presencia en la comunidad.

“Hemos incorporado artículos que no había. ¿Cómo lo estamos haciendo? Primero estamos tratando de completar el tema de la canasta básica, que en este caso incorporamos el huevo, quiero decirles que es un huevo de productores de Hidalgo. (…) Ese huevo no solamente lo vendemos en Ixmiquilpan, también lo vendemos en todas nuestras tiendas porque no solo se trata de generar un ahorro familiar, sino de generar una economía que fortalezca los unos a los otros”, dijo.

Finalmente, afirmó que la cadena comercial construye alianzas estratégicas con instituciones como Liconsa, el Fondo de Cultura Económica (FCE), Jornadas ECOS para el Bienestar del ISSSTE, el Fondo de Vivienda (FOVISSSTE), Afore Pensionissste y la Financiera para el Bienestar (FINABIEN).

“Hemos hecho alianzas estratégicas con las dependencias del gobierno para que utilicen los espacios y que a partir de nuestras tiendas no solamente tengamos más ahorros, sino también más servicios”, señaló.

Cabe destacar que la red de SuperISSSTE opera en 42 puntos de venta, por lo que ha alcanzado un crecimiento sostenido del 114.2 por ciento en ventas mensuales.

SuperISSSTE Ixmiquilpan refrenda su compromiso de trabajar con dedicación por el desarrollo social y económico de la región, en tanto ofrece a las y los consumidores productos de la mejor calidad y precio.

