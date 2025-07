“I Will Survive” de Gloria Gaynor, más que un hit

Gloria Gaynor, famosa por interpretar uno de los temas más escuchados de la historia “I Will Survive”, reveló cómo fue su primer acercamiento con este tema y qué sensación le provocó conocerlo.

“Cuando me entregaron la letra, inmediatamente noté que era atemporal y me sentí relacionada con ella porque acababan de hacerme una cirugía de espalda y había perdido a mi madre unos años antes, entonces el contenido de la canción me inspiró y creí que todos se podían relacionar con eso. Tenía muchas ilusiones de grabarla porque iba a traer esperanza y empoderamiento a la gente”, comentó Gloria.

La reina del disco, también recordó cuando este tema llegó a ser el más escuchado, siendo este uno de los momentos favoritos de su carrera. “Uno de mis mejores recuerdos es cuando llegué al número uno en Billboard. Eso fue fantástico para mí”.

A pesar de que el sencillo tiene más de 40 años de haberse lanzado, la artista señaló por qué cree que la melodía sigue vigente. “Mi audiencia va de 8 a 80 años. Siento que la canción se ha convertido en una herencia familiar, que cada generación está pasándola hacia la siguiente, porque todos la saben, la aman y es un honor para mí haberla cantado”.

La religión siempre ha sido un tema de suma relevancia para la cantante estadounidense, tanto para su vida personal, como artística. “Para mí la fe es lo más importante, porque eso me ayudó a llegar hasta aquí. Es así cómo he sobrevivido. ‘I Will Survive’ es una canción que me impulsa. Cuando la canto me anima, pero nada me inspira como mi fe en Dios”, dijo.

Otro gran motor para la artista fueron las enseñanzas que le dejó su madre, las cuales declaró, sigue utilizando. “Ella fue una gran inspiración para mí, siempre fue mi apoyo, falleció cuando yo tenía 25 años, así que había mucho más que podría y que hubiera aprendido de ella. Pero hubo cosas que me enseñó que todavía son parte de mi vida, siempre pienso en ella”.

Dentro de las memorias que Gaynor rescató de su carrera, fue una experiencia que tuvo en el festival de Viña del Mar. “Estaba en mi hotel y todos gritaban mi nombre en las calles, nunca me había pasado”, ese recuerdo también es parte de la biopic que se estrenó en el canal Lifetime.

“Estoy muy agradecida de que Dios me haya obsequiado este talento y de tener una carrera tan maravillosa”. - Gloria Gaynor.

“I Will Survive”, fue lanzada en 1978.

“I Will Survive”, fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE.UU., como una de las grabaciones más significativas a nivel cultural.

Gloria participó en el festival de Viña del Mar en 1980.

Tiene duetos con cantantes como Barry White y Miguel Bosé.

Cantó en el homenaje a Celia Cruz juntó a Marc Anthony, Gloria Estefan, Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, entre otros artistas.

Tiene una película biográfica: “Gloria Gaynor: I Will Survive.

