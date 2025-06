Módulos de identificación vehicular, para un trámite seguro

Cuando usted compra o vende un vehículo ¿Qué medidas de seguridad toma para evitar una desagradable sorpresa? Si le costó trabajo responder, quizá ya le ha pasado lo que a algunas personas, que en su intento por comprar o vender un auto, han sido sorprendidas por algún “vivales” que sacó provecho de la situación.

Al comprar o vender un automotor, estamos expuestos a ser víctimas de fraude, robo o adquirir un vehículo con reporte de robo. Para evitarlo, la Fiscalía capitalina cuenta con Módulos de Identificación Vehicular, donde cualquier persona puede conocer, en tan sólo unos minutos, si algún auto, camioneta o motocicleta se encuentra en orden. Hoy, gracias a la tecnología, es posible tener acceso a un mecanismo confiable para una compra y venta segura, derivado de una estrategia para combatir el robo de vehículos y autopartes.

Pero ¿Cómo funciona este programa? Solo basta ingresar a la página https://comprasegura.fgjcdmx.gob.mx donde será necesario, para solicitar una cita, ingresar sus generales, domicilio y los datos del vehículo, así como marcar el módulo al que desea acudir, ya sea en Doctor Vértiz 59, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, o en la calle Enrique Contel S/N, colonia Chinampac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.

Una vez confirmada la fecha y hora, se deberá imprimir el formato que proporciona el sistema y portarlo al acudir al módulo. Al momento de la cita debe exhibirse identificación oficial, comprobante de domicilio, factura original, tarjeta de circulación y, desde luego, deben estar presentes el posible vendedor y el probable comprador.

Reinauguración del Módulo de Identificación Vehicular de Compra Segura (MIV) Iztapalapa https://t.co/AY2UGVE4yO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 9, 2025

Luego se solicita la firma de una carta de autorización con el fin de corroborar que la documentación presentada, corresponda al vehículo que está en venta, es decir, que no haya sido alterada o sea falsa, además de revisar la situación del automotor, la cual es realizada por un agente de la Policía de Investigación, quien verificará que no exista alguna irregularidad, pero, en caso de haberla, la unidad quedará a disposición del Ministerio Público. Por el contrario, si el vehículo no presenta ningún problema, podrá efectuarse la transacción sin mayor contratiempo.

Concluido el servicio, el cual es totalmente gratuito, también es posible contar con un espacio seguro para la transacción, o si alguna persona lo requiere, la aplicación móvil Mi Policía de la SSC cuenta con una función de acompañamiento con la cual la ciudadanía puede solicitar la presencia de un oficial si es que la compra-venta se realizara en otro lugar.

En caso de ser necesario un trámite vehicular, personal de la Secretaría de Movilidad puede efectuar la alta de automóviles usados, registrar en la CDMX vehículos emplacados en otras entidades, efectuar cambio de propietario, hacer la renovación y reposición de tarjeta de circulación para vehículos registrados en la capital, realizar el trámite de baja para cambio de entidad o matrícula, el alta de automóviles y motocicletas, nuevas y usadas, así como la renovación y reposición de tarjeta de circulación, entre otros.

Así es que ya lo sabe, si necesita comprar o vender una unidad vehicular, realícelo de forma segura, no se arriesgue. Hágalo con todas las de la Ley, para que después nadie le diga la clásica cantaleta: “Si me hubieras hecho caso”.

dhfm