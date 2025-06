Lucero inspira a mujeres en “Nuestros tiempos”

A 20 años de su última película “Zapata, el sueño del héroe “, Lucero tuvo varias ofertas para regresar a los sets de filmación, pero no encontraba la historia perfecta que definiera su presente o transmitiera la fuerza que considera ahora tienen las mujeres.

“Como mamá, mujer y actriz es importantísimo para mí mostrar tramas donde las mujeres dicen cosas, son fuertes, inteligentes, no se dejan manipular por nadie y tienen un carácter y personalidad digno de admirar”, destacó Lucero .

La también cantante, considera que es necesario interpretar a mujeres que dejan huella en el espectador, que no sólo lo entretengan, sino que también se queden con mensajes positivos de los que puedan aprender, tal como sucede en “Nuestros tiempos”, la cual dirige Chava Cartas, una comedia romántica que refleja situaciones que hoy viven los seres humanos, a prisa, ansiosos por vivir el futuro.

El filme cuenta la vida de ‘Nora’ (Lucero) y ‘Héctor’ (Benny Ibarra), una pareja de científicos que vive en los 60, y logran viajar a está época, aunque están fascinados con toda los descubrimientos y la tecnología, en realidad el principal desafío está en mantener sus ideales y su amor.

“Es una historia muy linda y justamente se trata de darle voz a las ideas de las mujeres, porque siento que siempre harán falta oportunidades para ellas, nunca será suficiente para ciertas personas, pero también hay muchos hombres con valores que entienden a las mujeres y que les dan fuerza y eso es lo interesante de esta película, no hay héroes ni villanos”, detalló.

Si Lucero pudiera viajar en el tiempo, le gustaría regresar al pasado, ya que siente que el futuro es tan cercano, que no le llama tanto la atención como la época de los 60, a dónde le gustaría ir siendo la adulta que ahora es para poder conocer esa década, o viajaría de nuevo a los 70, para disfrutar de nuevo y al máximo su infancia.

“Me gustaría repetir esa ilusión de iniciar mi carrera y regresaría a decirle a esa niña que todo va a estar bien, que disfrute más, pero no cambiaría nada, todo lo haría exactamente igual, porque soy completamente feliz con todo lo que he vivido y lo que tuve”, afirmó.

Lucero regresó a la actuación el año pasado en la serie “El Gallo de Oro”, donde también trabajó con Chava Cartas, desde entonces hicieron una mancuerna especial y por eso también aceptó estar en esta nueva producción, sin embargo confesó que ofertas siempre ha tenido.

“Llegan proyectos interesantes y los agradezco mucho, pero no tiene nada que ver conmigo, ni con mi personalidad, ni nada, entonces siempre busco personajes bonitos, que el día de mañana me hagan sentir orgullosa, y así nunca me arrepienta de mis decisiones”, finalizó.