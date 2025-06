Los Angeles dijo; "Basta, no vamos a dejar que nos sigan amenazando y se levantaron": Jorge Ramos sobre las manifestaciones con el ICE

En el tercer día de manifestaciones migrantes en contra de las redadas efectuadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Los Angeles, Jorge Ramos, periodista mexicano afincado en los Estados Unidos, aseguró que la esta gigantesca ciudad, reconocida como ciudad santuario, dijo "basta" a las deportaciones y se levantaron en contra de las medidas antiinmigrantes implementadas por la administración del republicano Donald Trump.

Así lo declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio; el periodista destacó a Los Angeles como una ciudad muy valiente ya que hasta el momento es la única que se ha atrevido a manifestarse abiertamente en contra de las políticas del Presidente. "En todos lados hay mucho miedo, pero aquí se han atrevido a decirles no a las políticas de separación de familias".

Ramos consideró como maravillosa la experiencia que ha vivido en el transcurso de estos días, en los cuales se trasladó desde Florida para poder ser testigo del acontecimiento y así dar testimonio desde su siguiente proyecto profesional; un canal digital de noticias y análisis.

"La experiencia ha sido maravillosa por la valentía de nuestros compatriotas migrantes que residen en esta ciudad (...) Los Angeles es una ciudad con una larga tradición de protestas y levantamientos frente a las injusticias, ya sean raciales o migratorias", enfatizó.

Trump quiere deportar a 1 millón de migrantes indocumentados por año

Jorge Ramos indicó que actualmente hay en Estados Unidos alrededor de 14 millones de migrantes indocumentados, de los cuales más de la mitad de ellos son de origen mexicano, mismos que Donald Trump desea deportar lo antes posible; entre sus planes está el de lograr la meta de un millón de deportaciones al año.

"Trump ha tratado de deportar unas 3 mil personas por día, los agentes se van a presentar en trabajos, oficinas, escuelas o en la misma Corte a donde acude la gente para regularizar su situación migratoria", declaró en Heraldo Radio.

En medio de este contexto Los Angeles se volcó a las calles en unas masivas protesta que recordaron a las acontecidas en 1992; como resultado Trump envió, sin el aval del Gobernador en turno, a la Guardia Nacional a esta ciudad santuario, suceso que no ocurría desde el año 1965.

Las consecuencias de estas movilizaciones para México podrían ser muy duras, advirtió Ramos, ya que no solo implica las deportaciones, sino el daño ocasionado a nivel personal a las familias que son separadas: "Confío en que a la larga Estados Unidos va a seguir siendo un país de migrantes".

Los Angeles es una valiente excepción en el actual escenario que se vive en EU: Ramos

Ramos dudó que con estas masivas manifestaciones Donald Trump modifique el sistema de deportaciones que ha venido implementando desde el primer día de Gobierno y consideró que Los Angeles ha sido noticia mundial porque se han levantado y se han rebelado en contra de estas políticas migratorias.

Si embargo, el periodista, descartó que se dé un efecto contagio: "Esto no quiere decir que en el resto de los 49 estados ocurra lo mismo. Lo importante en este momento es destacar que Trump no va a parar y la República del terror continúa, con Los Angeles levantándose y diciendo; 'no nos vamos a dejar'."

En este escenario los mexicanos están mostrando su cara más valiente y desafiante, comentó.

"Ojalá que hubiera un contagio pero lo veo en Los Angeles como una excepción muy valiente, y lo que pasa es que el miedo que hay en todas partes es terrible. Me preocupa que la militarización de la ciudad vaya a continuar con el arribo de al menos 700 marines", expuso.

Jorge Ramos consideró que al final la fuerza militar se va a imponer, ya que no hay manera de que alguien se pueda enfrentar a estas fuerzas del orden, puesto que enfrentarse a los marines en las calles de Los Angeles, no hay fuerza que le pueda ganar.