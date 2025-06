"En México no tenemos mucha oportunidad de obtener justicia": Lucía Díaz Genao, madre de desaparecido en Veracruz

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, fundadora del Colectivo Solecito en Veracruz, aseguró que si bien la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) obtuvo el fin de semana un auto de formal prisión contra un presunto secuestrador de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido hace 12 años, no considera que esto se trate de un acto de justicia y, por el contrario, duda del rumbo que tome el proceso que se le dé al caso.

Motivos tiene de sobra, pues el inculpado, César Alejandro "N", ha tramitado cuando menos seis amparos a la fecha, con el objetivo de no ser detenido, así lo declaró en entrevista con Adriana Delgado para "El Dedo en la Llaga" de Heraldo Radio: "No puedo decir que es justicia, no sabemos qué otro vericueto vamos a encontrar, el inculpado ha tramitado al menos 6 amparos", destacó.

Lucía Díaz dijo que si bien las pruebas que fueron aportadas son contundentes, la realidad es que este auto de formal prisión debió haberse concretado hace nueve años: "Las pruebas las teníamos, pero siempre los fiscales, los jueces, que un amparo y otro amparo; así fue como se fueron libres los que estaban inculpados de negociar las unidades de teléfonos, celulares los Ipads," declaró, en referencia a la red de secuestro que trabajaba en el ayuntamiento de Medellín.

"Esa red se llevó a juicio y la sentencia fue ir a firmar todos los viernes, gente que traficó con delitos graves donde la vida humana va de promedio, la sentencia que le pusieron fue una broma de mal gusto. Le dije al juez yo soy la que estoy en la cárcel, por estar yendo a ver que no los dejen libres."

Existe mucha indiferencia en la sociedad ante los secuestros

César Alejandro “N” recibió de un Juez de Control el pasado sábado un auto de formal prisión. FOTO: FGE

La fundadora del Colectivo Solecito aseguró que lamentablemente en México existe mucha indiferencia entre la sociedad ante los casos de desaparecidos: "El nivel de indiferencia es tal que un caso nuevo borra al anterior, como sociedad no somos sustentables porque si no nos activamos ahora a mejorar todo México," todo empeorará, comentó.

Lucía fundó el Colectivo pensando en hacer un cambio social y poder ayudar a más madres que tienen hijas e hijos desaparecidos, al inicio eran solo 8 y ahora suman más de 300 personas: "Y de todas yo soy la que tengo un avistamiento de justicia y esto solo es el principio y pueden suceder muchas cosas, es un tramo largo, nosotras, yo misma lo digo con mucha inseguridad", confesó, en referencia a sus duda respecto al proceso.

"Ya lo detuvieron pero no dejo de tener la incertidumbre, y soy la única que tengo algo en este momento, 12 años después: Tenemos compañeras que llevan 15 a 17 años (sin resolver nada), es algo increíble."

Díaz Genao hizo un llamado a quienes constituyen el Senado y la Cámara de Diputados a que "se sentaran y decidieran hacer un cambio en la Constitución, quitarle esa frase de justicia pronta y expedita porque no lo es, y es una manera para nosotros, es una burla muy desgarradora. No es ni pronta., ni expedita, ni es justicia, esperar tanto tiempo y yo todavía no sé nada de mi hijo."

Lucía consideró lamentable tener siempre ese temor en México, el de no poder acariciar la justicia en el caso de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz: