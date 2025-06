Cormac Mccarthy: Entre desolación y esperanza

Blanco y negro, vida y muerte. Aparentemente dos visiones irreconciliables, dos formas de entender y ver el mundo. Un hombre (Blanco) está a punto de lanzarse a las vías del metro, pero otro (Negro) interviene. La acción los lleva a enfrascarse en una intensa reflexión sobre las creencias, las contradicciones humanas y la fragilidad de nuestras convicciones: uno es un profesor universitario sumido en la desesperanza; el otro, un exconvicto que encuentra en la fe un motivo para seguir adelante.

Se trata de El último tren, puesta en escena basada en The Sunset Limited, escrita por el legendario autor estadounidense Cormac McCarthy (1933-2023), ganador del Pulitzer y conocido internacionalmente por su Border Trilogy, y sus novelas No Country for Old Men y The Road. La nueva versión al español es de Gerardo Capetillo Pasos y la puesta, que se presenta en cuatro escenarios del país, es de Luis Ángel Gómez, quien dirige a Marco Antonio García como Negro y Carlos Álvarez como Blanco. Tras presentarse en Mérida y Campeche, ahora cumple temporada en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes hasta el 12 de julio (jueves a sábado 19:00 horas y domingo 18:00 horas).

"Vamos a ver en esta obra un enfrentamiento entre la desolación y la esperanza, o entre la luz y la oscuridad, porque cada personaje representa una visión diametralmente opuesta de lo que es la vida: uno aboga porque en la vida hay que esforzarse, incluso tiene todo un componente espiritual acerca del perdón, de estar con nuestros compañeros, y el otro aboga por lo contrario completamente", cuenta Gómez.

Antes, la obra ya se presentó en México en dos ocasiones y en está oportunidad, la muerte de McCarthy retrasó el trámite de los derechos. Una vez logrados, el director, junto con el escenógrafo Bryan Guerrero, buscó reflejar en escena los dos extremos que aparecen en el texto, la luz y la oscuridad: "Dos visiones, que aun en su verdad, son una visión parcial, no la visión completa de las cosas".

