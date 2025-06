“Castigo a la corrupción para tener congruencia con los principios de Morena”: José Antonio Rueda Márquez

En un momento de transformación política y social, como el que atraviesa México en este momento, el análisis de una de las voces más críticas de la izquierda mexicana, la de José Antonio Rueda Márquez, emerge para hacer un aguda análisis sobre el rumbo del gobierno en turno, emanado por del Movimiento de Regeneración Nacional, del que es uno de los fundadores.

“La importancia de legislar la corrupción en cualquiera de sus formas en este proceso de transformación de la democracia debe ser el faro que guíe los trabajos para la construcción de la Cuarta Transformación”, señaló José Antonio Rueda Márquez, Coordinador Nacional de la Unidad de las Izquierdas, al recordar que Morena no debe caer en los vicios que ensucian el ejercicio del poder.

La democracia participativa no debe usarse como slogan de campaña. En el país, el PRI gobernó repitiendo frases de Villa, Zapata, Morelos y hasta de Benito Juárez, pero eran palabras vacías, no tenían ningún compromiso social. Hoy, una de las primeras tareas que tenemos en este país, es que los compromisos sean parte de la práctica cotidiana de los funcionarios y la ciudadanía. Si no lo hacemos así caeremos en el vicio de la demagogia, de la superficialidad, del engaño, señaló uno de los fundadores e ideólogos del Movimiento de Regeneración Nacional, José Antonio Rueda Márquez.

Además, explicó que uno de los grandes retos que es hacer de la democracia una práctica en que los primeros que se comprometan sean los funcionarios, los líderes del partido y los militantes. “Si no lo hacemos así, la población se va a decepcionar de nosotros.”

“Es fundamental que la democracia se practique cotidianamente en todos los niveles de nuestro quehacer político y social. Como en Morena, que se ha preocupado por construir alternativas cuantitativas, se dice que hay 2.5 millones de militantes y buscan llegar a los 10 millones. En primera instancia me parece bien, pero es cuantitativo, pero para que sea cualitativo es necesario que la gente discuta los temas públicos y que analice a partir de la información que se le proporciona.”

José Antonio Rueda analiza los ejercicios de democracia participativa

“No basta con decir que somos honestos, que tenemos mejores propósitos, se necesita legislar para sancionar fuertemente a todos aquellos funcionarios que roben recursos públicos," declaró. FOTO: Especial

Con una postura siempre crítica, José Antonio Rueda analiza los ejercicios de democracia participativa que tienen que acompañar al gobierno en turno, “por ejemplo, respecto a las políticas del gobierno federal, la gente debe conocer esas políticas, que se evalúen cuáles son sus resultados, y que se vigile que funcionen correctamente, sin que se ensucien con los vicios de la corrupción. Es fundamental y veo con preocupación que Morena no se está guiando en esa línea, esperemos que más adelante suceda, para avanzar en los procesos de democratización.”

Señala que Morena tiene que ser congruente, la transparencia, honestidad y la congruencia en el manejo de recursos públicos, se requiere con urgencia que se legisle a fondo el tema de la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública de México, “pues mientras no lo resolvamos, podría cometerse agravios al interés de la población como ya ocurrió en el pasado con el PRI y el PAN”.

“No basta con decir que somos honestos, que tenemos mejores propósitos, se necesita legislar para sancionar fuertemente a todos aquellos funcionarios que roben recursos públicos, sin importar que sean de Morena, que ha tenido actitudes cómplices con los funcionarios afines a su partido, desde legisladores hasta gobernadores.”

Por ello, Rueda Márquez puntualiza que la lucha contra la corrupción debe legislarse perfectamente para sancionar con toda transparencia para que sepan todos los funcionarios que son los primeros obligados a cumplir con ese principio y que sepan que no habrá quien los proteja si traicionan al pueblo, si traicionan a la nación.