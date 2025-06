“La guerra es un grito que reclama memoria”: Gervasio Sánchez

En un mundo donde la guerra no se despliega como un instante fugaz, sino como un paisaje que se extiende sin tregua, Gervasio Sánchez (España, 1959) invita a las nuevas generaciones de fotoperiodistas a observar su entorno con la profundidad que exige el verdadero dolor de los conflictos armados y la violencia estructural. "La guerra, el narcotráfico, los desaparecidos y los feminicidios no son lo que aparece en las noticias pasajeras; son un día que se repite sin cesar, un tiempo que no termina. Tampoco son un espectáculo para ojos distraídos, sino una tragedia, un grito que reclama memoria y sensibilidad".

En el marco de la conferencia “La guerra no es un espectáculo” y del taller “La dignidad es lo que importa”, que impartirá en el Centro Cultural de España en México (CCEM) el viernes 6 de junio y los días 7 y 8 del mismo mes (respectivamente), Sánchez abordará preguntas fundamentales sobre la labor del fotoperiodista, la ética, el compromiso social y el respeto a los derechos humanos.

"Como profesionales, debemos aproximarnos con la delicadeza de quien sabe que detrás de cada rostro hay una historia que no puede reducirse a mero objeto de contemplación. Siempre trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí si estuviera en su lugar", afirma el también Premio Internacional de Periodismo Rey de España, para quien el cuidado y el respeto constituyen la raíz de su trabajo.

Y agrega: "antes de tomar la cámara y disparar, converso, escucho y agradezco la confianza de quien me abre las puertas. Hablo con la víctima, le explico quién soy y para qué estoy allí. Y si me permite el acceso, entonces el relato puede nacer... En cada fotografía, en cada instante capturado, hay un gesto de protección".

Asimismo, Gervasio Sánchez explicó reconoce que el peso de su oficio no sólo recae en lo externo, sino también en aquello para obtener que lo motiva a denunciar la atrocidad y la injusticia: “Nunca me obligaron a dedicarme a esto ni a continuar en situaciones que no quería. Cuando el cansancio me vencía, simplemente decía no. Sin embargo, voy a los lugares en conflicto para que no haya excusas, para que nadie pueda decir que no sabía lo que ocurría, para que las víctimas puedan justicia”.

Para el también autor de libros como El Cerco de Sarajevo (1995) y Vidas Minadas (1997, 2002 y 2007), la fotografía es un lenguaje sin fronteras, un puente que no necesita traducción y que tiene un poder que ni la literatura más brillante puede alcanzar: “hablar sin palabras, tocar lo profundo”.

“Los niños aprenden a leer imágenes antes que a leer letras, recordándonos la universalidad de ese idioma visual que conecta directamente con la experiencia humana”, reflexiona.

Frente al cambio tecnológico, plantea cómo el mundo digital se divide entre calidad y ruido: “Cuando empecé, ya existía algo llamado fax; hoy vivimos en un mar digital donde la información valiosa y la basura navegan juntas”. Por ello, insiste en la urgencia de una educación que fomente el pensamiento crítico desde edades tempranas: “A los doce años, los jóvenes deben aprender a navegar con juicio en las redes sociales, a discernir lo verdadero de lo falso”.

Por último, con cierta melancolía, el fotoperiodista critica la velocidad que hoy invade al periodismo, esa prisa que despoja a la palabra de su esencia: “Queremos hacer todo rápido, pero esa es la trampa grave”. También lamenta el distanciamiento con las nuevas generaciones: “les ofrecimos basura”.

Así, en la labor de Gervasio Sánchez, dice, resuena un llamado urgente: "que el periodismo recupere su humanidad, se aleje de la banalización y abrace, con ética y respeto, la tragedia de la guerra. Porque más allá del conflicto están las vidas, las memorias y los rostros que merecen ser escuchados y dignificados".

-Ha cubierto conflictos armados en América Latina, África, Asia y Europa, incluyendo la Guerra de los Balcanes, el Genocidio de Ruanda, la Guerra de Irak y el Conflicto en Sierra Leona, por mencionar algunos.

-Ha trabajado para medios como Heraldo de Aragón, La Vanguardia y Cadena SER.

-Ha dedicado más de 40 años al fotoperiodismo de conflicto y crisis humanitaria.

-Ha cubierto más de 26 conflictos armados en cuatro continentes.

-Es defensor del periodismo ético y de largo aliento.

-Ha publicado más de una década de libros.

