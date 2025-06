Sí a la vida en Guanajuato, Congreso del Estado rechazó la propuesta para despenalizar el aborto

En un hecho histórico, el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, en una decisión soberana y autónoma, rechazó por 19 votos contra 17 el dictamen para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación, en una sesión que se convirtió en una derrota para grupos abortistas, como la llamada “marea verde”.

En un revés para la postura de quienes pretenden terminar con la vida desde el vientre materno y un fracaso para definir el aborto como política pública, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Luz Itzel Mendo González, cambió el sentido de su voto, con argumentos y convicciones, respecto a la sesión de la semana pasada, manifestándose a favor de la vida en Guanajuato, informó la organización Dales Voz.

Contundente, la diputada local expresó que luego de una consulta a las guanajuatenses y por su propia convicción, razonó la orientación de su voto para estar en contra de la despenalización porque, puntualizó, es mejor que las mujeres cuenten con atención en salud, entre otras necesidades, para salir de la marginación, no aborto, que en nada les ayuda.

"No estoy de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más (...) en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto (...) no es necesario quitarlo como delito para proteger a la mujer (...) este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde reconoce la libertad de conciencia, y defiendo mi voto (...) hay decisiones que nos definen, y hoy me defino por Guanajuato, por las mujeres, pero sobre todo me defino por la vida" expresó Mendo González.

Luz Itzel Mendo González, cambió el sentido de su voto Foto: Facebook

Dales Voz informó que, en tribuna del Congreso de Guanajuato, la diputada Mendo González aseguró que en su estado la mayoría de sentenciados por el crimen de aborto son hombres, quienes provocan el aborto forzado con actos de violencia y presión psicológica hacia la mujer embarazada. Respaldó lo dicho por la legisladora en el sentido de que en la entidad no hay mujeres encarceladas por el delito de aborto, por lo que la reforma en discusión no era necesaria.

En defensa del Derecho a la Vida la diputada también dijo que establecer el aborto como política pública, como pasó en la Ciudad de México hace 18 años, no cambió la situación de la vulnerabilidad de la mujer embarazada.

La despenalización del crimen de aborto hubiera sido un retroceso en la seguridad, protección y el bienestar de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas embarazadas, y de sus hijas e hijos por nacer.

Antes, la diputada panista Susana Bermúdez Cano lanzó una crítica directa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por intervenir en la legislación estatal respecto a la despenalización del aborto, en referencia al posicionamiento de esa organización internacional hecho público la víspera en contra del Derecho a la Vida,

Al momento de la votación, se registraron 19 votos a favor y 17 en contra en el sentido de rechazar el dictamen para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación, por lo que el dictamen se envió al archivo, explicó la organización provida.

En consecuencia, en Guanajuato prevalece el Derecho a la Vida y el crimen de aborto se mantiene en el código penal, en el entendido de que quienes lo cometen son hombres en su mayoría.

Cabe mencionar que durante el debate los legisladores morenistas escalaron el nivel del discurso y previendo una votación adversa, señalaron que su partido está a favor de las mujeres sin dar mayores argumentos. Por momentos se incrementaron los insultos en contra de los diputados que votaron a favor del Derecho a la Vida desde el vientre materno, mientras que los grupos de la llamada marea verde abandonaron el salón de sesiones con su derrota a cuestas.