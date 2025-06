El Congreso de Guanajuato frena despenalización y asegura que se protegerán los derechos de las mujeres

Con una postura firme y clara, el Grupo Parlamentario del PAN y la Representación Parlamentaria del PRD refrendaron su compromiso con la defensa de la vida desde la concepción, al respaldar el archivo del dictamen que pretendía modificar el Código Penal para despenalizar el aborto.

En este sentido, las y los legisladores del PAN y PRD coincidieron en que la defensa de la vida no se opone a los derechos de las mujeres, sino que es parte de una misma causa. Asimismo, coincidieron en que ninguna mujer merece vivir en silencio, con miedo y soledad, por lo que reiteraron su compromiso con una agenda integral que incluya salud, educación, justicia y oportunidades para ellas, sin que eso implique renunciar a proteger al ser humano en gestación.

En la discusión y votación del dictamen, las diputadas Susana Bermúdez Cano, Jared González Márquez y Pilar Gómez Enríquez, y el diputado Jorge Espadas Galván, manifestaron su rechazo a reformas que van en contra del principal derecho humano establecido en la Constitución Política que es el de la vida.

Al hacer uso de la voz, Susana Bermúdez Cano señaló que la vida humana merece protección desde su inicio, como lo reconocen tanto la ciencia como las constituciones federal y estatal. Advirtió que de eliminarse el tipo penal del aborto dejaría sin herramientas al Estado para identificar y sancionar contextos de presión o violencia contra las mujeres, y enfatizó que el derecho a decidir no puede ejercerse a costa del derecho a la vida.

Por su parte, Jared González Márquez reiteró que no existe ninguna acción de inconstitucionalidad que obligue al Congreso del Estado de Guanajuato a reformar o eliminar el delito de aborto del Código Penal. Además, subrayó que despenalizar sin considerar los contextos de coacción invisibiliza situaciones de abuso, trata o violencia, donde la decisión no es libre y afirmó que en Guanajuato no hay mujeres encarceladas por abortar, pero sí existen casos donde fueron forzadas a hacerlo.

En su intervención en tribuna, Jorge Espadas Galván recordó que el PAN registró ante la autoridad electoral un compromiso claro en su plataforma legislativa que es defender la vida desde la concepción, lo cual dijo, no es nuevo ni oportunista, sino una convicción sostenida a lo largo del tiempo. Asimismo, afirmó que despenalizar el aborto no amplía derechos, sino que desprotege a las mujeres al eliminar la posibilidad de investigar contextos de violencia o coacción.

En su intervención, Pilar Gómez Enríquez alertó sobre los riesgos de despenalizar el aborto sin considerar los contextos reales en los que las mujeres interrumpen su embarazo. Mencionó que, en numerosos casos, la decisión no proviene de una elección libre, sino de entornos marcados por violencia, abandono o presión, por lo que eliminar el marco penal actual puede invisibilizar estas situaciones, impidiendo al Estado investigar y actuar.

Durante la jornada legislativa, cerca de tres mil personas se dieron cita en el Congreso del Estado para manifestar su respaldo a la defensa de la vida desde la concepción. Mujeres, hombres, familias, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos comprometidos expresaron su apoyo a las y los diputados del PAN, reconociendo su firmeza y coherencia en esta causa.

Con pancartas, consignas y un ambiente pacífico, dejaron claro que esta lucha no es de unos cuantos, sino de miles que creen en una legislación que proteja tanto a la mujer como al ser humano en gestación. Su presencia envió un mensaje contundente: Guanajuato sigue de pie por la defensa de la vida desde la concepción.