Rommel Pacheco declaró que la Conade busca regular a las federaciones del deporte en México; "soy un aliado", afirmó

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, platicó en entrevista durante el programa El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado para Heraldo Radio sobre la exitosa participación del ciclista mexicano Isaac Del Toro en la competición conocida como Giro de Italia. También, Pacheco destacó el trabajo que ha realizado desde su llegada a la Conade para apoyar a todos los deportistas, así como habló del papel que juegan las federaciones en el deporte.

Al respecto, Rommel Pacheco mandó una gran felicitación al ciclista y a su familia por el trabajo y todo el esfuerzo, "el merito es meramente de ellos", afirmó el director de la Conade y admitió estar consciente de todas las problemáticas que ha habido en el pasado con esta institución, por ello subrayó que "hoy lo que intenta la Conade es apoyar, ya estamos en comunicación con él y, si Del Toro quiere, haremos todo lo que esté en nuestras manos para encaminarlo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles".

Aseguró que en su llegada a la Conade, una de las primeras acciones de trabajo fue el tema de las becas que se le brindan a los atletas. "Mejoramos las becas, las tabulamos y está publicado que de acuerdo con el ranking es el monto de la beca; en 21 años no había habido un aumento para los campeones paralímpicos, se aumentó un poco más del doble; hemos hecho varias modificaciones, en estos ocho meses creo que hemos hecho bastante", resaltó.

Rommel Pacheco felicitó al ciclista originario de Baja California quien quedó en segundo lugar en el Giro de Italia / FOTO: Archivo

Pareciera que soy enemigo de las federaciones, pero no, soy un aliado: Pacheco

En entrevista para Heraldo Radio, Rommel Pacheco planteó que aunque se podría creer que la Conade tiene el control de todo el tema del deporte, en realidad las federaciones juegan un papel esencial, "son asociaciones que tienen su propia reglamentación y gobernanza (...) la Conade no tiene jurisdicción ahí, hasta hace poco se instauró que la Conade esté presente en las decisiones para elegir a los presidentes de las federaciones".

Señaló en ese sentido que ocurre que algunas federaciones trabajan bien y otras no, pero quien principalmente sale perjudicado es el deportista, sobre todo, dijo, ha sido una disputa la manera en cómo los atletas reciben el apoyo, "antes la Conade no les daba el apoyo de manera directa, y ahora sí, pero este debe comprobar bien sus gastos, si no lo hace bien ya no se le podrá dar la beca".

Si bien la Conade es el órgano rector, debe trabajar de la mano con todas las instituciones y las federaciones, es un engranaje muy grande, y cada uno trabaja de manera distinta (...) lo que estamos trabajando desde la Conade es ir todos hacia la misma dirección para apoyar a los atletas, al deporte, para que lleguen a selección mayor y nos representen", externó Pacheco.

Cuando las federaciones no hacen su trabajo, salen perjudicados los deportistas, lamenta Pacheco / FOTO: Archivo

A las federaciones no se les audita, nadie las regula: Pacheco

Asimismo, el director de la Conade declaró que lo que tratan es de regular a las federaciones para que cumplan, que no haya adeudos y estén debidamente constituidas para que sean autosuficientes; "pareciera que soy enemigo de las federaciones, pero no, soy un aliado (...) a las federaciones por cada afiliado se le paga un estímulo fiscal, ese recurso debe reinvertirse en el deporte y los atletas", sin embargo, admitió que al ser entes privados tienen su propia gobernanza y no se les audita, nadie las regula.

Finalmente, Rommel Pacheco subrayó que no se ha quedado de brazos cruzados; reiteró que están haciendo todo lo posible desde la Conade y está comprometido, "créanme que llevo la consigna de la presidenta Sheinbaum de apoyar a los atletas".

"Yo espero en estos seis años sembrar la semilla para quien venga detrás de mí, este proyecto aunque se debe ir modificando de acuerdo con la necesidad actual, debe continuar, creo yo que estoy sentando las bases de este proyecto, agradezco el apoyo de las secretarías que me han abierto las puertas y el de la Presidenta quien tiene claro que el deporte es una herramienta poderosa", concluyó Pacheco.