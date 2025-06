Maca Carriedo celebra la llegada de Hugo Aguilar a la Corte; "la toga ahora puede hablar también en lengua indígena"

Con el 99.89% de las actas computadas, al momento, de las candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los Cómputos Distritales 2025 del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar a conocer los resultados de la Elección Extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, el abogado defensor de derechos indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, lleva la delantera con 6 millones 131 mil 56 votos contabilizados, lo que lo perfila como el próximo presidente de la Corte.

Y es que de acuerdo con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la presidencia de la SCJN será de quien obtenga más votos al terminar el cómputo de las actas, según lo establece la Constitución Mexicana en su artículo 94. "Cuando se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción, y a nivel del consejo general, habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas", aseguró.

#BoletínINE uD83DuDCD1 | Registra INE avance de 99.86% de los cómputos distritales de la elección de ministras y ministros de la SCJN. https://t.co/gBuIyrn78c pic.twitter.com/lvmWnAwSXp — @INEMexico (@INEMexico) June 5, 2025

Es por ello que este miércoles 4 de junio, la conductora del programa Maca Diario para Heraldo Radio, Maca Carriedo expresó al aire que a muchas personalidades les molesta y les indigna que un hombre de origen mixteco pueda encabezar la Suprema Corte, "a esta gente no le molesta su trayectoria, no les incomoda su propuesta, les incomoda su origen".

"Yo no sé cómo piensan que se debería de ver alguien en la Corte, yo no creo que la excelencia jurídica deba de tener un acento chilango, ni un color de piel en específico, ni un apellido de linaje (...) Hugo Aguilar ha sido el más votado en esta elección judicial (...) pienso que les duele ver que el poder ya no se parece a ellos y les duele que la toga ahora pueda hablar también en lengua indígena", señaló la conductora.

Desde temprano ejercí mi derecho al voto en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



Estoy convencido de seguir trabajando con el mismo amor y compromiso por nuestro país. pic.twitter.com/wcvsqZsWpX — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) June 1, 2025

Bienvenido Hugo Aguilar, expresa Maca Carriedo

La conductora Maca Carriedo aclaró en Heraldo Radio que es válido cuestionar perfiles y exigir transparencia, "lo que no se vale es disfrazar el racismo de exigencia técnica". Al respecto, la conductora destacó que el abogado Hugo Aguilar es un hombre que viene de una comunidad de 700 personas en Oaxaca, "para mí esto es justicia, es simbólico, y es algo que en este país se ha pospuesto demasiado".