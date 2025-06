León XIV, un hombre sencillo: Miguel Ángel, amigo del nuevo líder de la Iglesia católica

"Sí, el papa es de Estados Unidos, pero es irrelevante, porque también es de Perú, los últimos años vivió más en Perú que en ningún otro lugar, donde están todos muy contentos de que él sea el Papa", dice Miguel Ángel Martín Juárez, amigo personal del nuevo líder de la Iglesia católica, León XIV.

Martín Juárez, conocido también como "Don Miguelito" ,recordó que él era secretario general de la Orden de los Agustinos y que Robert Prevost el ahora Leon XIV, era el director general.

Aclaró que estos cargos duran seis años, "pero se nos reeligió por otro periodo más y estuvimos juntos trabajando 12 años (2001 al 2013)". Al final Prevost se fue a América y yo me quedé en Roma resolviendo problemas que se presentaban.

"La primera vez nos saludamos fue un saludo muy corto y nada más, pero realmente nuestra amistad empieza cuando empezamos a trabajar juntos, hace 24 años, en el 2001", rememoró Martín Juárez en entrevista con El Heraldo de México.

Don Miguelito, de 76 años, describe a Prevost como "un hombre sencillo, sereno, tranquilo y muy acogedor. Esa sonrisa que le conocimos desde el primer momento cuando salió al balcón, refleja bien cómo es él, muy dialogante y con gran capacidad de escuchar. Antes de tomar una decisión escucha. Desde que lo conozco así es él".

Recordó que cuando convivían juntos nunca le escuchó decir que le hubiera gustado ser Papa. "Aún nos resulta difícil creerlo, cuando salió por primera vez en televisión, con la sotana blanca, parecía increíble. Un amigo mío dijo: ‘pero si apenas hemos estado comiendo espagueti juntos’, y ahora nos parece increíble que sea el Papa”.

Días antes la prensa de Roma publicaba noticias mencionando los posibles candidatos, y uno de los nombres que aparecían era él. "Tuve contacto con Prevost días antes del Cónclave, le dije: ‘bueno pues a lo mejor sales y te eligen Papa'”. Robert expresó "madre mía, bueno yo estoy en manos de Dios y será lo que Él quiera; porque es de responsabilidad infinita”.

Martín Juárez siguió diciendo: "Después de haber sido elegido Papa (León XIV) no he hablado con él porque sé por otros compañeros que están en Roma que tiene muchísimas cosas que hacer, y porque a mí me gustaría charlar con él, pero un buen rato, no un saludo nada más".

"Lo que sí, es que, al día siguiente de la elección, que fue un jueves, el viernes yo le mande un mensaje de felicitación, porque no sé si un Papa pueda usar móvil, por seguridad, donde le decía: no se si vas a recibir este mensaje, de todas maneras, si no lo contestas entenderé porque sé que estarás muy ocupado". "Fíjate que como a los 10 minutos me contestó y me dijo: ‘cuanto te agradezco, ya ves que responsabilidad, así que rezar por mí, un abrazo muy fuerte’; y fue de gran alegría como cuando lo anunciaron por televisión", recordó.

De lo que debe de regir al nuevo Papa, el amigo de Robert Prevost expresó: "Creo que seguirá la línea de Francisco, naturalmente a su manera, porque cada uno tiene su forma de ser, y desde mi punto de vista el Papa tiene como misión principal anunciar y proclamar el evangelio, fortalecer la fe de todos los cristianos, esto como un principio general".

PAL