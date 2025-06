Wendi McLendon-Covey brinca al hospital en "St. Denis Medical"

Tras protagonizar por diez temporadas la popular serie de televisión Los Goldberg, Wendi McLendon-Covey detalló cómo recibió una nueva propuesta de trabajo que la enamoraría.

“Obtuve el guion aproximadamente cuatro horas después de que Los Goldbergs se cancelara. Me llegó y ciertamente no creí que me fuera a encantar, pero lo amé porque el personaje de Joyce, a quien interpreto, es la administradora del hospital y es diferente a cualquier otro personaje con el que hubiera trabajado en los últimos 10 años y pensé, ‘esta es la correcta’. Y estaba feliz”, comentó la actriz.