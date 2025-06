Trump anuncia pase temporal a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que se emitirá un "pase temporal" para los migrantes que trabajan en granjas y en la industria hotelera, lo que permitirá a los empleadores tener mayor control, después de que su gobierno enviara mensajes contradictorios sobre las excepciones en sus esfuerzos de deportación masiva.

Entrevistado por Maria Bartiromo, de la cadena Fox, Trump rechazó que aceptará dar marcha atrás en su política de deportaciones.

"No me inmuto", resaltó el mandatario. "Lo que sí tengo es que valoro a nuestros agricultores. Y cuando entramos en una granja y nos llevamos a personas que han trabajado allí durante 15 o 20 años, que eran buenas, y que posiblemente ingresaron de forma incorrecta, lo que vamos a hacer es brindarles a los agricultores la oportunidad de tomar las riendas. El agricultor sabe que no va a contratar a un asesino".

Trump afirmó que quiere apoyar a los agricultores y que la administración establecerá un programa para otorgar un pase a los trabajadores migrantes de la industria. "Pero, ya saben, cuando uno entra en una granja y pone a alguien a trabajar con ella durante nueve años haciendo este tipo de trabajo, que es duro y mucha gente no lo va a hacer, y termina destruyendo a un agricultor porque se lleva a toda la gente, es un problema".

"Saben, estoy en ambos lados de la cuestión. Soy el defensor más firme de la inmigración que ha habido, pero también soy el defensor más firme de los agricultores que ha habido, y eso incluye también hoteles y, ya saben, lugares donde la gente trabaja, donde trabaja cierto grupo de personas", añadió el presidente.

Continuó: "Estamos trabajando en ello ahora mismo. Vamos a trabajar para que haya una especie de pase temporal, donde la gente pague impuestos, donde el agricultor pueda tener cierto control, en lugar de entrar y llevarse a todos (migrantes)".

Trump reconoció a principios de mes la preocupación de los sectores agrícola y hotelero porque las medidas migratorias de su administración estaban quitando trabajadores clave para esos negocios.

JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

EEZ