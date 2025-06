Se gradúan profesionistas becados por la Fundación UANL

Un grupo de 112 estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) celebró la conclusión de sus estudios profesionales gracias al apoyo conjunto de benefactores de la iniciativa privada, la sociedad civil y comunidad universitaria.

Los graduandos son parte de los 544 universitarios favorecidos por los programas de becas de sostenimiento y apadrinamiento de la Fundación UANL, durante el semestre enero-junio 2025.

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, y el presidente de la Fundación UANL, Jaime Hisao Yesaki Cavazos, encabezaron la ceremonia de graduación realizada en el Teatro Universitario del Campus Mederos.

25 años en beneficio de los estudiantes

Durante su mensaje, Guzmán López agradeció el apoyo altruista de personas y corporaciones que, a lo largo de dos décadas y media, se ha materializado en becas para la formación integral de la comunidad universitaria y que ha permitido a miles de estudiantes concluir sus estudios universitarios.

Actualmente, la Fundación UANL facilita muchísimo la formación de nuestros estudiantes a través de todas sus facetas como movilidad, idiomas e infraestructura para equipar preparatorias y facultades”, expresó el rector Santos Guzmán.

Desde el año 2000, la Fundación UANL ha coadyuvado en el desarrollo de la región y del país, apoyando la educación superior de jóvenes universitarios talentosos, sumando voluntades de ciudadanos y la responsabilidad social de organizaciones.

A la fecha se han sumado 220 empresas y asociaciones al programa becas de sostenimiento y 70 benefactores al programa de apadrinamiento, con un total de 14 mil 262 becas a alumnos con un promedio superior a 85 de calificación.

Estos programas de apadrinamiento y sostenimiento otorgan apoyos económicos a universitarios de alto desempeño académico y bajos ingresos familiares. De acuerdo con encuestas realizadas a los beneficiarios, utilizan esta ayuda para cubrir costos de transporte, alimentación, cuotas y material escolares, incluso para el pago de servicios como electricidad e internet.

Durante 25 años, la apuesta de la Fundación de cambiar vidas a través de la educación ha sido muy clara. Hoy, en este evento, sentimos que ese propósito se cumple y se renueva y, sobre todo, somos conscientes de extender la mano a quienes vienen atrás buscando un mejor futuro”, indicó Yesaki Cavazos.

El Secretario Académico de la UANL, Jaime Arturo Castillo Elizondo; la benefactora de la fundación, Carmen Garza T. Junco, y directores de las diversas dependencias universitarias asistieron a la ceremonia de graduación.

Testimonios

“Yo estuve becada desde segundo semestre y esta beca representó un gran apoyo para mí y mi familia. Me ayudó a solo enfocarme en lo que tenía que estudiar, poder salir adelante con los estudios y tener más oportunidades. En lo particular, pude ir un mes de intercambio a Indonesia, lo cual me ayudó mucho en lo profesional”, dijo Evelyn Athziry Guzmán Gálvez, egresada de la Facultad de Medicina.

“Es de gran ayuda tener el apoyo económico de la fundación, pero también es muy bueno saber que este organismo te respalda y está ahí para resolver cualquiera de las situaciones académicas o personales que tenemos durante los cinco años de la carrera. Estoy convencido de que todos los sueños se pueden lograr con el apoyo correcto”, contó Danielle Magistrelli Flores, egresada de la Facultad de Arquitectura.

“Los apadrinamientos me apoyaron demasiado para concluir mis estudios académicos. Yo obtuve una experiencia de complementar mis estudios con una doble titulación en Seattle, entonces la Fundación UANL me ha apoyado a ir más allá de los sueños que tenía para mis 21 años. Definitivamente, recomiendo a todos los estudiantes buscar oportunidades al interior de este organismo para

cumplir sus objetivos”, dijo Melissa Hernández Hernández, egresada de la Facultad de Contaduría Pública y Administración.