Rosaura Ruiz Gutiérrez, al frente de la política

Para la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, la dependencia del gobierno federal tiene “un compromiso por mejorar la participación de las mujeres en la producción de conocimiento de todo”, así lo señaló en entrevista con El Heraldo de México.

En México, las mujeres matriculadas en educación superior en carreras de Ingeniería, Manufactura y Construcción representan menos de la mitad en comparación con los hombres, en el ciclo escolar 2023-2024, según datos de la Secretaría de Educación Pública (Formato 911, DGPPyEE, SEP, 2024).

En el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), programa de la Secihti que apoya a las personas que se dedican a la investigación en el país, el área del conocimiento en la que hay menor participación de las mujeres y en donde la brecha de género es muy amplia es en “las ingenierías y desarrollo tecnológico”, ya que, en este contexto, las ingenieras y tecnólogas representan el 21.7%, mientras que los hombres el 78.3%.

(Créditos: Leslie Pérez)

“Es importante señalar que hay un rezago, aunque ha mejorado la distribución en el SNII, ya hay más mujeres, todavía el número es menor al de hombres. Sobre todo, una problemática seria son las áreas STEM”, señaló la doctora Ruiz Gutiérrez respecto a la participación de las mujeres en campos de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en las que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2022, sólo tres de cada 10 profesionistas en estos rubros eran mujeres.

“Siempre lo he dicho… si las buscamos, las vamos a encontrar, porque hay gente que está interesada, pero sí, en el campo de la tecnología de base científica, particularmente como semiconductores, como satélites, si hay menos presencia femenina”, sentenció la doctora en Ciencias.

En este sentido, señaló que una de sus líneas de trabajo desde siempre ha sido el impulso de vocaciones científicas, para que más mujeres se integren a áreas STEM, “ya lo hemos hecho en otros lados, en la Academia Mexicana de Ciencias, por ejemplo, para el ingreso de jóvenes académicos, la edad de las mujeres es hasta los 40 y la de los hombres hasta los 38, esto para darle un poquito más de tiempo a las mujeres”, comentó la académica, haciendo referencia a etapas propias de la mujer como el embarazo y la crianza de los hijos, “se están buscando formas en las que haya una incorporación mayor de mujeres, sobre todo en las áreas de Matemáticas, Física y en las Ingenierías, entendiendo que viven dinámicas particulares”, detalló.

En lo que se refiere al eje rector de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que entró en funciones el 1 de enero de 2025, Ruiz Gutiérrez señaló que es por un lado, “esa parte clara de promover que haya más investigadores, investigadoras, que haya mayor producción en la ciencia, y poner mucha atención a las humanidades”, es decir, el impulso del avance del conocimiento en todos los campos, y que “el conocimiento se aplique en beneficio de la humanidad”, del bienestar de las personas.

De esta forma, “una de las funciones principales de esta nueva Secretaría es coordinar, porque tenemos muchos temas que desarrollar”, destacó la científica mexicana y resaltó la importancia de que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), fuera elevado a nivel de Secretaría del gobierno federal, “ahora tenemos relaciones con todos los gobiernos de los estados, con las demás Secretarías, por su puesto con todas las universidades”, además de que coordinan proyectos estratégicos que impulsa la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Créditos: Leslie Pérez)

Es así como la doctora Ruiz trabaja desde un modelo colaborativo e intersecretarial, es decir, con otras secretarías de Estado. Por ejemplo, está llevando proyectos con dependencias como la Secretaría de Agricultura, con quien colabora en aumentar la producción de maíz y frijol en beneficio de la alimentación de la población; o “con la Secretaría de Medio Ambiente, estamos trabajando en la apertura de una biorrefinería para aprovechar el sargazo que llega a las cosas mexicanas”, señaló la entrevistada.

“Bajo este mismo esquema colaborativo, también llevamos proyectos vinculados a electromovilidad, como Olinia y otros relacionado al desarrollo de la cadena de valor de litio, que va desde la extracción del mineral, hasta su aprovechamiento para producir celdas y baterías”.

Asimismo, la titular de la Secihti destacó que el tema de los semiconductores es uno de los proyectos que están liderando desde esta dependencia. Al respecto señaló que México tiene mas de 40 años de experiencia en los temas de investigación científica y de diseño de dispositivos semiconductores, como circuitos electrónicos, sensores, sistemas de comunicación, control y potencia entre otros. Sin embargo, en materia de fabricación de dispositivos semiconductores, al igual que la mayor parte del mundo, tenemos un retraso significativo.

Por ello, indicó que el proyecto estratégico Kutsari, que toma su nombre del idioma purépecha que significa “arena”, utilizada en el diseño y elaboración de semiconductores, se ejecuta en dos etapas: la primera es la creación del Centro de Diseño Kutsari, que ya cuenta con sedes en Puebla, Jalisco y Sonora, y que tiene como objetivo consolidar las capacidades nacionales en diseño de semiconductores, también conocidos como “chips”; la segunda será incursionar en su fabricación, iniciando con tecnologías conocidas como “legacy” o heredadas, que utilizan nodos tecnológicos a partir de 65 nanómetros o más grandes. (Créditos: Leslie Pérez)

“Veremos hasta dónde podemos llegar, dependiendo de cómo se avance, porque además de que se requieren recursos económicos, se necesitan personas y todavía estamos instruyendo a gente que tenga la formación, ya sean físicos, ingenieros o ingenieras, que se puedan dedicar a estos temas, entonces se están creando cursos especiales, ingenierías de semiconductores, física de semiconductores, en fin, diferentes áreas”, explicó Ruiz Gutiérrez.

Algo similar ocurre en el tema de satélites, si bien instituciones como la UNAM y el IPN, han colaborado en proyectos internacionales en materia aeroespacial e incluso han desarrollado algunos satélites de investigación y académicos con éxito, México no cuenta con tecnología propia de observación de la tierra basada en satélites, indicó.

Quien fuera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias realtó que el uso de imágenes satelitales es primordial para distintos sectores del país: agricultura, recursos naturales, medio ambiente, seguridad ciudadana, por mencionar algunos. “Es por ello que estamos desarrollando una constelación de satélites de baja órbita para observación de la tierra” con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y universidades como el IPN, la UNAM y diversos Centros Públicos de Investigación como el CIDESI que acompañarán este proyecto a cuatro años.

De estos casi seis meses de actividades al frente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la titular declaró que han “sido en muchos sentidos maravillosos, porque toda mi vida me he dedicado a estudiar la Ciencia”, por lo que “tener la oportunidad de trabajar -acompañada por la comunidad científica con la que he trabajado mucho tiempo por diferentes cargos que he tenido- en un proyecto con la primera presidenta mexicana, es como un sueño”.

“Tener esa posibilidad de incidir en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general en el país, es un honor”, finalizó.

(Créditos: Leslie Pérez)

ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ

*Doctora en Biología por la UNAM.

*Realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California.

*Profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1973.

*Fundó y presidió el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado A.C. (COMEPO).

*2008 la nombran presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).

*Fue la primera mujer en presidir la AMC.

*2017 fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

*2018 encabezó la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX.

LA INSTITUCIÓN

*28 de noviembre de 2024, se aprueba la creación de la Secihti.

*1º de enero de 2025, la institución inicia funciones.

*2 subsecretarías integran la dependencia.

“Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, el sueño es infinito para todas las niñas, para todas las jóvenes, para todas las mujeres de México", Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

PAL