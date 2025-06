Reconocen calidad de doce licenciaturas de la UANL

La Universidad Autónoma de Nuevo León reafirmó su compromiso con la excelencia académica al recibir la acreditación de 12 programas educativos de siete de sus facultades, otorgada por los Comités Interinstitucionales para la

Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

La ceremonia de certificación fue encabezada por el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien destacó la importancia de estos procesos como parte del compromiso institucional con la calidad y la mejora continua.

“Recibir este tipo de acreditaciones es un referente de calidad educativa de primer nivel. Los CIEES cuentan con una gran trayectoria, siendo un organismo pionero en el aseguramiento de la calidad de los programas educativos”, afirmó el Rector, quien subrayó que estas evaluaciones no son solo una formalidad, sino una verdadera revisión del cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Durante su mensaje, Guzmán López enfatizó que la acreditación de programas forma parte de un eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, lo cual ha permitido incrementar de manera significativa el número de programas evaluados positivamente.

En ese sentido, señaló que actualmente el 100% de las licenciaturas de la UANL están acreditadas, así como el 98% de los programas de posgrado, con el objetivo claro de alcanzar la totalidad.

“Este reconocimiento representa mucho trabajo que no acaba aquí. Seguramente se nos entregarán observaciones y recomendaciones que debemos atender en el tiempo necesario”, comentó el Rector, haciendo hincapié en que la mejora continua es parte esencial del camino hacia la excelencia.

Asimismo, llamó a toda la comunidad a mantener el compromiso institucional para continuar cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales y destacó también que las acreditaciones abren la puerta a procesos de internacionalización, como dobles titulaciones y estancias en el extranjero, siempre que las facultades también sean flexibles y estén preparadas para estos intercambios.

“Queremos que nuestras egresadas y egresados nos representen con un nivel importante en el extranjero, con la seguridad de que somos equivalentes a las instituciones con las que buscamos convenios. Siempre he dicho que buscamos vincularnos con mejores, mínimo con iguales, no con peores, porque entonces no llegamos a ningún lado”, remarcó.

Finalmente, agradeció al maestro Miguel Ángel Tamayo Taype, coordinador general de los CIEES, por el acompañamiento y la oportunidad de recibir estos reconocimientos que, aseguró, “aportan orgullo y honor, porque representan un esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria”.

A Guzmán López lo acompañaron funcionarios universitarios como Jaime Castillo Elizondo, Secretario Académico, y Gerardo Tamez González, director del Sistema de Estudios de Licenciatura. El evento se realizó este 2 de junio en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías.

Los programas acreditados pertenecen a las siguientes facultades:

Facultad de Artes Visuales

Licenciatura en Artes Visuales

Licenciatura en Diseño Gráfico

Licenciatura en Lenguaje y Producción Audiovisual

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Licenciatura en Multimedia y Animación Digital

Licenciatura en Actuaría

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable

Facultad de Contaduría Pública y Administración

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Facultad de Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Facultad de Medicina

Médico Cirujano y Partero

Facultad de Odontología