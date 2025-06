Becky G, pop con alma latina

La cantante y compositora estadounidense Becky G hizo su esperado regreso al pop con “Qué haces”, recordando los inicios de su carrera. “La nueva música que estoy escribiendo y creando, siento que es para conectarme de nuevo con esa versión de mí a los 19 años que decidió enfrentar ese miedo de cantar música en español profesionalmente (…) me siento preparada, lista, emocionada y con más ganas que nunca”, comentó la artista.

La californiana compartió que le mostraron el sencillo al final de un día de grabación. “Es una canción que surgió mientras yo estaba en el estudio trabajando con un gran amigo mío, quien después de una sesión me dijo, ‘antes de irnos quiero ponerte este demo, tengo un coro que es muy pegajoso y quiero saber qué piensas y cuando escuché la canción, sentí mucha energía y una gran emoción”.

La decisión de añadir al compositor colombiano al proyecto, fue casi una elección inmediata de parte de Becky. “No creo que haya nadie más que pueda formar parte de esta canción que Manuel Turizo y le mandé un mensaje por Instagram y se impresionó con la canción, grabó sus partes y así surgió”, mencionó la cantante.

“Somos amigos desde hace muchos años, me ha apoyado en mi carrera, queríamos hacer algo juntos pero no podíamos, por una u otra razón, pero como dice mi abuelita, ‘si Dios quiere’, y esta vez sí quiso. Hubo mucha química”, agregó Becky G .

Acerca de este regreso al pop, la cantante indicó que ha sido un retorno que se dio de una manera fluida y sin que ella lo buscara deliberadamente. “Se siente como una evolución muy natural para mí, porque si conoces mi carrera sabes que soy artista sin género. Yo empecé mi carrera como rapera, mi primer hit llegó en la música pop en inglés con ‘Shower’, el éxito más grande que me ha tocado en mi carrera fue cuando inicie mi proyecto en español y lo arrancamos con reguetón y después dije ‘quiero hacer un álbum inspirado en música mexicana’”.

Sobre este álbum con un estilo musical mexicano titulado Esquinas, la cantante explicó que fue un disco que le ayudó a descubrirse. “Aunque el género es diferente, lo que encontré fue el valor de mi voz y de mis raíces”.

“Para las mujeres, no quiero decir que es más difícil, pero sí es una experiencia muy diferente (…) yo creo que siempre he intentado enfocarme más en el lado positivo, en ser agradecida por las oportunidades que he tenido”.

-Becky G