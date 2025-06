25 años de pasión por la música

Arturo Chacón-Cruz iba a ser ingeniero, pero su madre lo motivó a seguir su corazón. Entonces, quiso ser mariachi, de hecho, se dedicó a dar serenatas. Sin embargo, una clase de canto lo cambió todo porque aprendió acerca de técnica y de todas las posibilidades de su tesitura. Hoy, el sonorense es uno de los tenores mexicanos más importantes de su generación, con una prominente carrera internacional, ganador de múltiples premios y ovacionado en algunos de los más importantes escenarios del mundo como la Scala de Milán y el Met de Nueva York.

Hace un par de semanas, el ganador de reconocimientos como el Premio Plácido Domingo de la Ópera de Los Ángeles en 2019 y la Medalla Moncayo en 2018, en Jalisco, estuvo en México para ser parte de la temporada de la ópera Rigoletto, en el Palacio de Bellas Artes, en donde la respuesta del público fue tal que ofreció un bis de “La donna è mobile”, una hazaña pocas veces hecha en la historia del recinto.

Chacón-Cruz regresará al país para celebrar sus 25 años de carrera con una gala en el máximo recinto cultural de México el 8 de junio, acompañado de la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Gaetano Lo Coco, con un programa que va de la ópera a la música tradicional mexicana; está contemplado, por ejemplo, que interprete arias de Turandot de Puccini, Carmen de Bizet y Macbeth de Verdi; así como canciones de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, entre otros.

(Créditos: Guillermo O'Gam)

El concierto será una oportunidad para disfrutar del cantante, acaso uno de los intérpretes más queridos del país y es que Arturo, ciertamente, tiene una personalidad encantadora y se ha entregado al público de todas las maneras posibles —durante la pandemia de Covid—19, por ejemplo, fue de los pocos cantantes en el mundo que ofrecieron conciertos a través de sus redes sociales— y, además, es un tenor profundamente histriónico, su presencia en el escenario es poderosa porque funde expresión con técnica, color, potencia y entrega.

En su debut como tenor, Arturo era un joven en sus veintes con los nervios a tope. “El nerviosismo era mucho más grande que ahora. Y mi emoción era mayúscula, creo que no me lo creí, fue como si me hubiera ganado la lotería. Fue uno de esos momentos muy afortunados, me acuerdo mucho de la convivencia, mi debut fue la ópera El Niño y los sortilegios, éramos todo el equipo y trabajamos mucho, por meses. Al poco tiempo llegó La Traviata aquí, en Bellas Artes, como el Marqués”, cuenta en entrevista con Cúpula.

En ese entonces todavía cantaba como barítono, así que enseguida tuvo un rol en Carmen de Bizet. Además, recién acababa de ganar el Concurso de Canto Carlo Morelli, el más importante en su género en México, un gran trampolín para muchos cantantes. “Después del Morelli me cayeron contratos y empecé a hacer conciertos por todo el país; para mí fue como si me hubieran aventado al ruedo, sólo me dieron una capa, me dijeron cómo se hace y me aventaron. Empecé a vivir mi gran sueño”, dice. ¿Esa emoción se puede mantener con el tiempo?, se le pregunta. “Claro. El gusto sigue estando, la emoción sigue estando, pero ya sé lo que estoy haciendo, ya sé cómo hacerle al toro. Ahora que estuve en el Met hubo cero nervios. Estaba con respeto a la partitura, por supuesto, con respeto a la vocalización, haciendo mi tarea, pero ya tengo la lista de lo que tengo que hacer, ya estoy en mi madurez, se puede decir”.

En la ópera se suele decir que no hay rutas marcadas hacia el éxito porque cada historia es diferente, ningún cantante tiene definido cómo la hará, pero todos saben lo que quieren: triunfar. “Hay un dicho que dice que hagas tus planes porque Dios se va a reír todo el camino porque van a cambiar, uno tiene que seguir el plan que la vida te está mandando. Lo que hice en el Morelli me abrió la conciencia a las posibilidades de lo que podía hacer. Empecé a mandar mi currículum y mi foto, que era lo que se mandaba antes, y un cassette; los envié a Nueva York, a Grecia y así me dieron mis primeras becas, incluso conseguí cantar en el Carnegie Hall. Yo tenía 22 o 23 años”.

Una vez que decidió cambiar de barítono a tenor recibió un gran consejo de Plácido Domingo: “Me dijo que como barítono tendría una gran carrera, pero como tenor no tendría límites. Cambié la tesitura y al principio fue muy difícil encontrar los agudos, encontrar la facilidad de cantar, fue de verdad muy difícil. No entiende mucha gente qué tan difícil es ser tenor. Tenemos que comer bien, dormir bien, estudiar un montón, encontrar la manera de sacar el estrés, porque en el momento que estás un poco tenso, se tensa todo. Somos atletas y es muy fácil salir de la condición que tienes, si no trabajas como debes esa condición se te va en dos semanas. Cuando el talento se acaba, tienes que tener técnica. Y la técnica tienes que irla trabajando antes de que se te acabe el talento”.

El trabajo para ser el tenor que es hoy ha implicado muchos sacrificios, sobre todo personales: “Ahora que estoy en México tuve libres un par de días y pude ir a visitar a mi familia, pero no lo hice porque no quise arriesgar ninguna función. Siento una responsabilidad muy grande con el público, ¿sabes? La ópera es conexión con la humanidad, es conexión con lo que somos. Nuestras almas dependen de la humanidad, de ser humanos. Y el público merece mi 100% de conexión, no conmigo, yo no existo en el escenario, el que existe es mi personaje. Tengo 16 años cantando el Duque de Mantua de Rigoletto y yo no quiero que piense que tengo bonita voz, quiero que pueda sentir”.

Ese compromiso lo ha cumplido a cabalidad por eso es uno de los cantantes más apreciados en México. Además, la crítica especializada ha valorado su trabajo en recintos como el Teatro Real de Madrid, la Staatsoper de Berlín, el Liceu de Barcelona, el Teatro Colón de Buenos Aires en San Francisco Opera y Houston Grand Opera, en Estados Unidos.

Su versatilidad vocal y carisma lo han llevado a interpretar más de 60 roles operísticos en más de 30 países, y a ser reconocido tanto en el repertorio clásico como en la música popular, que ha integrado en sus conciertos sinfónicos. Celebremos, pues, a Chacón-Cruz, un grande de la ópera.

PAL