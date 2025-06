En un mismo día: Nayarit, sede de tres eventos nacionales en salud, vivienda y movilidad

Este jueves, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, inauguró el Encuentro Nacional de Educación en Salud, en Bahía de Banderas.

En el evento, el ejecutivo estatal destacó la importancia de garantizar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud.

"Un médico que no siente el dolor humano no es médico, un político que no siente el dolor social no debe de ser gobernante. Hoy es el momento de estar discutiendo sobre la universalización de los servicios de salud, es el momento de universalizar los servicios de salud", dijo el mandatario estatal durante su intervención.

Afirmó que la salud es un tema fundamental de gobernabilidad nacional y que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un profundo sentido social estrechamente vinculado con esta causa:

"Tenemos que poner un sistema de alerta, para ir sobre una medicina de ninguna manera costosa por lo complejo de la tecnología, sino una medicina humana que facilite el acceso a todos".

La directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud federal, Laura Cortés Sanabria, aseguró que este encuentro es la oportunidad de construir soluciones compartidas y que es necesario avanzar hacia una educación en salud, centrada en la prevención, la atención primaria y el respeto a la diversidad.

Más tarde, el mandatario estatal, inauguró los trabajo de la XXXVIII Reunión Nacional CONOREVI, realizada en Nuevo Nayarit; un encuentro que reunió a autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialistas, académicos y representantes del sector privado.

Este foro tiene como propósito fortalecer el papel de los entes estatales en la materia en la implementación de la Política Nacional de Vivienda, para garantizar el acceso de más familias mexicanas a una vivienda digna.

Durante la inauguración, el doctor Navarro Quintero destacó la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr un desarrollo urbano justo y sostenible.

"Tanto en el municipio de Bahía de Banderas como en otros municipios, hemos hecho nuestra donación de terrenos para la construcción de vivienda, no son terrenos que estén a muchos kilómetros de las zonas urbanas, están dentro de las zonas urbanas y tenemos en cualquier municipio la disposición de cooperar en este programa tan noble que impulsa el gobierno federal. Tenemos que generar una satisfacción en vivienda y en otras demandas sociales para darle gobernabilidad a nuestro país", aseguró.

El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta Carroll, informó que el programa "Vivienda para el Bienestar" propone construir 1 millón 100 mil hogares de carácter social en el país, aproximadamente la mitad para personas beneficiarias del INFONAVIT y la otra mitad para personas que están en la economía informal.

El evento incluyó paneles y conferencias magistrales que permitieron el intercambio de experiencias y la formulación de propuestas para consolidar acciones conjuntas que impulsen la vivienda social en todo el país.

Finalmente, el gobernador Navarro Quintero encabezó la inauguración del 32º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, evento que reúne a autoridades del ramo, provenientes de todo el país para analizar, compartir y coordinar estrategias que impulsen el desarrollo de sistemas de transporte más sostenibles, seguros, incluyentes y eficientes para todas y todos.

En su intervención, destacó la importancia de encontrar soluciones innovadoras y efectivas en materia de movilidad.

“La tranquilidad que se pudiera sentir en carreteras la tenemos que estar trabajando en tiempo presente, y de ninguna manera estar festejando ni siquiera el día de ayer, sino estar trabajando al día. ¿Y qué hemos hecho para ello? Tratamos de coadyuvar con la Guardia Nacional para evitar accidentes, o que los transportistas aquí presentes, su organización, que mucho agradezco su presencia, se sientan tranquilos al transitar por las carreteras de Nayarit, tenemos cero robos en carretera, pero es, vuelvo a repetir, una vigilancia estrecha la que debemos de tener".

La 32 Reunión de Autoridades Mexicanas de Movilidad es un paso importante hacia la creación de políticas y estrategias que mejoren la movilidad en México, promoviendo un transporte más seguro, eficiente y sostenible para todas y todos los ciudadanos.