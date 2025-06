Tim Burton, ofreció una master class en el Panteón Civil Dolores

El creador de obras como “El joven manos de tijera” y “Beetlejuice”, Tim Burton, ofreció una master class, en donde compartió parte de su trabajo y sus pasiones, antes de inaugurar la exposición Laberinto, la charla se realizó en el Panteón Civil Dolores, un lugar especial para el director.

“Los cementerios para mi son lugares muy tranquilos, donde solía ir a pensar, ahí me surgían ideas, era emocionante y espiritual, muy importantes para mi carrera creativa”, detalló el cineasta y agregó que no importaba si iba de noche o de día, porque son lugares muy pacíficos.

El director regresó a nuestro país para presentar la muestra que incluye gran parte de su cinematografía y detalles de su trabajo, pero antes fue visto en las calles del Pueblo Mágico de Tepoztlán, y las trajineras de Xochimilco.

Burton llegó a la capilla del Lote de Panaderos del panteón con un atuendo en negro, y unos calcetines de rayas de colores, no sin antes saludar y sonreír a los asistentes, además de posar para los fotógrafos que se dieron cita en el lugar.

El estadounidense refrendó su amor por las historias de terror, “siempre veía las películas de monstruos, para mi eran personajes emocionales e incomprendidos en las películas, por lo regular a las demás personas les asustaban, pero para mi fue muy fácil sentir empatía con ellos”.

Después de esta declaración agregó un mensaje para los que sientes que no encajan en la sociedad, “muchos jóvenes se sienten diferentes o fuera de este mundo, pero creo que es algo que los hace únicos”.

La visita a nuestro país no es casualidad, porque confesó que para él, México siempre ha sido una inspiración, “me encanta venir, es un lugar muy espiritual, crecí en Los Ángeles donde también se vive mucha cultura mexicana, lo que me impactó desde joven, el arte de aquí es una gran inspiración para mi”.

El creador se sentó frente a la capilla, la cual se encontraba iluminada en color rojo, lo que contrastó con su atuendo y con la lluvia que no daba tregua, y aunque se le ofreció a Burton terminar la plática, él decidió continuar y dijo, “es muy refrescante, continuemos”.

En todo momento el estadounidense de 66 años de edad estuvo amable con los asistentes, y hasta compartió cómo el cine fue su escape a su soledad, "no hablaba mucho, estaba encerrado en mí mismo. Hacer películas me ayudó, porque tuve la necesidad de hablar con la gente ".

El encuentro fue la antesala a la inauguración de su exposición inmersiva "El Laberinto", que abre el 26 de junio en el Casino del Bosque de la CDMX. Esta muestra ha recorrido ciudades como Madrid, París, Barcelona, Bruselas y Milán.

Al terminar la master class una fan le regaló un muñeco hecho a mano, Tim la abrazó y luego firmó autógrafos y se tomó fotos con los asistentes.

Se podrán ver más de 200 obras originales que forman parte de la colección personal del artista. Así como réplicas del material utilizado en las filmaciones.

Además se exhibirán los excéntricos personajes de sus películas como: “Beetlejuice”, “Batman”, “El joven manos de tijera”, “El extraño mundo de Jack” o “Alicia en el país de las Maravillas”.

“Desde pequeño me encantaba dibujar, era algo que me ayudaba a expresarme, porque nunca he sido muy extrovertido”.