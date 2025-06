90% de mexicanos, con problemas bucodentales

La salud bucodental en México es un tema de salud pública, ya que, según las estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) de la Secretaría de Salud, el 90 por ciento de la población mexicana presenta alguna afección de salud dental; las caries son el padecimiento más persistente.

Cecilia Barrera, jefa de la carrera de Cirujano Dentista en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, considera que la cifra refleja, entre otras cosas, la falta de acceso a servicios de salud bucal por factores socioeconómicos.

“Nos enfrentamos ante un panorama preocupante, porque afecta a todas las edades: desde bebés hasta adultos mayores. Y lo peor es que muchas veces no se atiende hasta que hay dolor”, señaló.

La Organización Mundial de la Salud establece que gozar de buena salud bucodental significa no sufrir dolor crónico en la boca, ni padecer cáncer en la boca o garganta, úlceras bucales, malformaciones congénitas como labio leporino o paladar hendido, enfermedades en las encías, caries, pérdida dental u otros trastornos que impacten la cavidad bucal.

La especialista en entrevista con El Heraldo de México indicó que la caries dental representa el mayor problema de salud bucal en el país, con una prevalencia que alcanza a casi nueve de cada 10 personas. Afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes; sin embargo, también perjudica a la población adulta.

“En los últimos años hemos visto casos de sarro en población infantil, algo que antes no era común. Durante la pandemia, muchos niños ya no se lavaban los dientes al despertar, se conectaban directamente a clases desde la cama y comían sin haber hecho una limpieza bucal”, explicó.

La caries surge cuando las bacterias en la boca producen ácidos que desgastan el esmalte del diente. Este desgaste puede originar una cavidad, llamada caries, que si no se atiende a tiempo, puede causar dolor, infecciones y hasta la pérdida del diente, de acuerdo con el National Institute of Dental and Craniofacial Research.

Además de la caries, en los adultos son comunes enfermedades como la periodontitis, el herpes labial y la candidiasis. Y aunque se trata de padecimientos bucodentales, sus efectos pueden trascender a otras partes del cuerpo. “La boca es una extensión del cuerpo; no podemos verla como un área separada”, dijo.

Aunque las enfermedades bucodentales pueden ser prevenibles, el acceso a servicios odontológicos en México es un factor importante, ya que, según la experta, una consulta básica oscila entre los 500 y mil 500 pesos, mientras que otros tratamientos más especializados, como una endodoncia, puede alcanzar hasta un costo de seis mil pesos o más.

Para evitar enfermedades bucodentales, Cecilia Barrera insiste en que “la salud bucal se construye desde el embarazo. La madre debe saber cómo cuidar la boca del bebé, qué evitar, cómo limpiarla. Y desde los seis meses, cuando empiezan a erupcionar los dientes, es ideal llevarlo al odontopediatra”, recomienda.

Llevar una mala alimentación, tener poca higiene bucal, consumir alcohol, tabaco y muchos azúcares, así como no ir al dentista, contribuye directamente al desarrollo de enfermedades en la boca. En la infancia, es importante llevar a los niños a revisiones dentales frecuentes. En los adultos, lo ideal es acudir al menos cada seis meses, aunque la frecuencia puede variar según cada persona: algunos necesitan ir cada tres meses y otros solo una vez al año.

La Secretaría de Salud, advierte que hay enfermedades crónicas, como la diabetes o el VIH/SIDA, que debilitan el sistema inmunológico, es decir, reducen la capacidad del cuerpo para defenderse contra infecciones. Cuando esto ocurre, el organismo se vuelve más vulnerable a sufrir complicaciones, incluso en la boca.

Por ejemplo, una persona con diabetes puede tener más riesgo de desarrollar enfermedades en las encías o infecciones bucales que tardan en sanar. En el caso del VIH o SIDA, la baja respuesta inmunitaria puede permitir que afecciones comunes en la cavidad oral se vuelvan más graves o difíciles de tratar, señala la institución.

Y es que, según el Informe sobre la salud bucodental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de tres mil 500 millones de personas en el mundo padecen enfermedades dentales.

El problema se agravó en los últimos 30 años, pues el número de casos se incrementó en mil millones y tienen una prevalencia de 45 por ciento en la población.

El informe de la OMS indica que existe una fuerte desigualdad en el acceso a servicios odontológicos, en países de ingresos bajos, donde estas afecciones suelen tratarse solo en etapas avanzadas.

Esto, porque las enfermedades bucodentales generan un gasto directo global de 387 mil millones de dólares al año (unos 50 dólares per cápita), lo que equivale a 4.8?por ciento del gasto mundial en salud. A esto se suman pérdidas de productividad por 323 mil millones de dólares.

Finalmente, advierte que mientras los países de ingresos bajos gastan solo 0.52 dólares per cápita en salud bucal, los de ingresos altos destinan 260 dólares, es decir, 500 veces más.

