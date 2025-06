Socorristas colocan a Miguel Hidalgo a la cabeza en CDMX ante emergencias: Mauricio Tabe

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, reconoció el trabajo de los socorristas, voluntarios y paramédicos que con su entrega han colocado a la demarcación con el mejor tiempo de respuesta para atender emergencias en la Ciudad de México.

En el marco de la celebración del Día del Socorrista, Tabe resaltó la labor cotidiana que realizan los paramédicos y paramédicas, así como las personas rescatistas que arriesgando su propia vida, se convierten en héroes y heroínas para salvar a los demás en las emergencias diarias y cuando se presenta un desastre mayor, lo que ha quedado demostrado en diversos incidentes y catástrofes en nuestra capital.

No me queda la menor duda que éste es el mejor equipo de rescate, emergencias, de toda la Ciudad de México, porque en los números se demuestra que la alcaldía en donde se tiene mejor tiempo de respuesta a una emergencia es Miguel Hidalgo”, indicó Tabe.

Tabe dijo que este resultado es posible gracias a la colaboración de la Cruz Roja Mexicana, del equipo de Protección Civil de la alcaldía, de las cuerpos de emergencia SUMA, BETA CARE, Libra y los voluntarios de la Universidad Tecnológica de Toluca.

En la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe indicó que la respuesta ante una emergencia no solamente se mide en minutos, sino en compromiso, coordinación y sumando fuerzas porque en eso no deben existir diferencias.

No importan los logos, no importan las organizaciones, lo que importa es el propósito común de apoyar y salvar la vida del prójimo y esa es la encomienda que tenemos aquí. Yo me siento muy orgulloso de la comunidad solidaria que me encuentro aquí de socorristas y de verdad valoro muchísimo este trabajo”, precisó el alcalde.