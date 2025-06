Se reúne Gobernador Rocha con empresarios para revisar temas de seguridad y reactivación económica

El gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer durante su Conferencia Semanera sobre dos reuniones que sostuvo con los representantes de los diversos organismos empresariales de Culiacán, una en Palacio de Gobierno y la segunda en el cuartel de la Novena Zona Militar, siendo acompañado en ambas por los mandos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, con quienes abordó las estrategias de seguridad.

El mandatario estatal señaló que las reuniones fueron con los dirigentes de Canaco, Coparmex y Canacintra, y tema que se trató fue el diseño de estrategias para atender los delitos que afectan a este sector, como es el robo a local comercial y robo de vehículo, cuya incidencia ha bajado efectivamente pero todavía se mantienen, reconoció. Además adelantó que en esta semana se reunirá también con los organismos empresariales de Mazatlán.

Foto: Gobierno de México

“Hablamos por ejemplo de los senderos seguros como una de las incorporaciones que estamos metiendo al tema del seguimiento de estos delitos que ocurren sobre todo en la ciudad, ¿qué nos dicen estos empresarios? Reconocemos que se ha avanzado, que ya no hay robo de carros prácticamente en las carreteras, que es donde ocurrían más, ahora queremos que ese operativo que han hecho para carreteras lo hagan para las ciudades; y en efecto en las carreteras se ha reducido prácticamente a 2 por ciento, 3 por ciento del total de lo que ocurría, hoy los tenemos en las ciudades y ya estamos aplicando nuevas estrategias con todas las corporaciones, el Ejército, la Guardia Nacional, Marina, las policías estatales, municipales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, dijo.

Por otra parte, el gobernador Rocha también informó durante su Conferencia Semanera sobre la reunión que sostuvieron el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; y el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, con los diputados del Congreso del Estado para informar sobre el avance del Plan Sinaloa de Reactivación Económica, y la ejecución de la primera parte por un monto de mil 626 millones de pesos para las primeras 43 obras que ya fueron licitadas e iniciada su construcción.

Señaló que todos los ciudadanos interesados pueden conocer a detalle, desde su licitación, ejecución y fecha de conclusión de cada una de las 62 obras comprendidas en el Plan Sinaloa, en el cual se invertirán 2 mil 300 millones de pesos producto de un crédito autorizado por el Congreso del Estado.

El gobernador Rocha explicó que todo lo relacionado a este crédito está disponible en un micrositio web de la propia Secretaría de Obras Públicas (https://obraspublicas.sinaloa.gob.mx/#/inicio) el cual fue expuesto por ambos secretarios a los legisladores, a fin de que conocieran el avance del Plan Sinaloa.

“La plataforma la puede consultar todo mundo, no sólo ellos -los diputados-, es pública, ahí se explica todo, cuáles son las obras, cómo se contratan, cuándo se contrataron, cuánto es el recurso que ya se les ha venido suministrando en anticipo a las empresas que han salido beneficiadas con su asignación por licitación, no hay ni una sola obra por pequeña que sea que no esté licitada, todas están licitadas y aquí hay un informe detallado que lo pueden encontrar en el internet, en la plataforma”, reiteró el gobernador.

Destacó que ésta fue la segunda reunión que tuvieron ambos secretarios con la comisión especial de diputados, creada para dar seguimiento al crédito autorizado en enero para la operación del Plan Sinaloa de Reactivación Económica, que se trata de una comisión plural donde tienen representación todos los partidos políticos que forman parte de la 65 Legislatura local.

“Este es el segundo informe que se da, pero éste ya fue más acabado, porque ya están informando de pesos y centavos en términos de los anticipos de cada una de las obras que están en marcha y además preparando las condiciones para que la siguiente contratación tenga justamente los mismos criterios que se aplican ahora, que son mandatos del propio Congreso, ésa es una acción de transparencia muy importante que hay que tenerla en la consideración”, añadió.