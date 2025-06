ISSSTE acompaña a pacientes fumadores en proceso para superar su adicción

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, destaca el caso del derechohabiente Carlos Pérez Resa, quien, con la atención y el acompañamiento recibido en la Clínica para Dejar de Fumar, adscrita a la Clínica de Medicina Familiar (CMF) de Querétaro, abandonó el tabaco tras más de cinco décadas de consumo diario.

De acuerdo con el testimonio de Pérez Resa, que consumía hasta dos paquetes de cigarros por semana, fue durante una visita médica de rutina que el personal del ISSSTE le ofreció unirse al programa antitabaco.

Yo llevaba 52 años fumando; vine a recibir medicamento y la persona que me tomó los signos vitales me comentó que si no me interesaba unirme a la Clínica del Tabaco y le dije que sí, me mandó a Trabajo Social, me anotaron en una lista y me dieron fecha para iniciar el programa”, compartió.