Ellas al frente

Nadia López, escritora; Patricia Ledesma, arqueóloga; e Isabel Toledo, directora de escena, lideran, respectivamente, Literatura del INBAL, el Museo del Templo Mayor y la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman. Si bien son herederas de un trabajo institucional de largo aliento, las tres aportan una mirada contemporánea y con perspectiva de género a la gestión cultural. Además, proponen una nueva comprensión de los públicos y del uso de las tecnologías en el ámbito cultural. Apuestan por la inclusión y defienden el patrimonio cultural y la identidad. Ellas están resignificando el liderazgo. Aquí, sus historias.

Fotos: Guillermo O'Gam

MUJERES, LENGUAS INDÍGENAS, INFANCIAS Y JUVENTUDES TIENEN VOCES PROPIAS: NADIA LÓPEZ

En el corazón de la literatura mexicana contemporánea, la figura de Nadia López García (Oaxaca, 1992) destaca no sólo por su obra poética en lengua mixteca, sino por su papel como gestora cultural y agente de cambio. Desde noviembre pasado dirige la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en donde impulsa una transformación profunda que va más allá de la promoción editorial, también propone un modelo inclusivo y plural en el que las voces históricamente marginadas encuentran un lugar legítimo en la vida cultural del país.

Al frente de esta institución, adscrita al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), López García busca construir un proyecto basado en la justicia cultural. “Procedo de una comunidad originaria, y eso, más que darme voz, me otorgó conciencia sobre quienes han carecido de ella”, afirma.

Su liderazgo, dice, se despliega como una sinfonía colectiva donde el poder se distribuye y la palabra se multiplica, generando espacios legítimos para la expresión y la transformación a través del lenguaje.

“Dirigir una institución cultural nacional representa un ejercicio constante de resistencia y esperanza. Ha sido arduo, sin duda. A menudo hay que justificar acciones inéditas. Pero la verdadera satisfacción está en ver cómo cambian las dinámicas cuando se abren espacios para nuevas voces”, explica.

El Plan de Trabajo 2025 de la CNL, expresa, “se configura como un acto de justicia poética”, ya que entre sus iniciativas destacan la creación del Premio Bellas Artes de Literatura Tlaxcala en Lenguas Indígenas y el Encuentro Nacional de Escritoras en Lenguas Indígenas, que celebran la riqueza lingüística y cultural del país. “La literatura no debe limitarse a las capitales ni a los autores respaldados por grandes editoriales. Aspiramos a escuchar narrativas diversas: comunitarias, ecológicas, íntimas”, señala.

Mientras que la descentralización de la literatura —geográfica y simbólica— se materializa a través de diplomados, talleres y presentaciones editoriales en todos los estados, y en espacios virtuales que disuelven fronteras y transforman la cultura en un bien común accesible desde cualquier lugar.

Fiel a su convicción de que el poder sólo tiene sentido si se comparte, considera su gestión como un proceso colectivo. “Rompemos con jerarquías rígidas y trabajamos a partir de la escucha activa y la colaboración constante”.

Esta filosofía se traduce en medidas concretas como la revisión y ajuste de tabuladores que dignifican el trabajo cultural y la gratuidad total de actividades —desde diplomados hasta caminatas literarias— que eliminan las barreras que limitan la participación. “Una caminata literaria costaba 20 pesos. Parece poco, pero puede representar un obstáculo para una familia”, explica.

Como mujer indígena, Nadia asume con claridad la responsabilidad de abrir caminos: “Mujeres, lenguas indígenas, infancias y juventudes tienen voces propias. No es que antes no existieran; simplemente no se les daba el micrófono. Hoy no solo se les otorga, se potencia su palabra. Ser parte de una cultura originaria no es una etiqueta, sino una ética de vida”.

Así, apuesta por una literatura inclusiva y comunitaria, en la que convergen género, lengua y pensamiento. “No se trata solo de leer más, sino de leer mejor: voces diversas, mundos distintos. La literatura es un derecho que debe garantizarse para que cualquiera, desde cualquier lugar, pueda decir: yo también escribo, yo también importo”.

Ante los retos que implica ser joven, mujer e indígena en un cargo de alta responsabilidad, Nadia es clara: “Toda mujer en un puesto de decisión es cuestionada. Si es joven, más. Si pertenece a una diversidad cultural, aún más. Pero el respaldo del INBAL y de la Secretaría de Cultura, así como el trabajo colaborativo, fortalecen nuestra labor. Creo en tres pilares para avanzar: inteligencia, trabajo constante y pasión”.

Fotos: Guillermo O'Gam

NO SE PUEDE PROTEGER LO QUE NO SE AMA: PATRICIA LEDESMA

Cuando Patricia Ledesma Bouchan cursó la clase del antropólogo Manuel Gándara Vázquez la vida le cambió. Su paso por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) estaba llegando al final y debía preparar su tesis de licenciatura: “Todo mundo pensó que nos iba a hablar de teoría, de Hegel, y no, más bien nos dijo ‘les voy a enseñar una técnica de comunicación para ayudar a la gente a que entienda que en el pasado puede haber muchas de las respuestas a las preguntas que ahora tenemos’”.

La arqueóloga pretendía escribir su tesis en torno a la teoría marxista, pero la clase de Gándara significó cambiar de tema y la definición del rumbo que tomaría su vida profesional. Todo, dice, se condensa en una frase: “No puedes proteger lo que no quieres. A partir de ahí dije ‘esto es lo que quiero hacer’, cambié todo y me dediqué a hacer una tesis que nos ayudara a los arqueólogos a aterrizar conceptos complejos que de pronto tenemos, por un lenguaje más coloquial, cercano, y con técnicas de comunicación distintas”.

Ese trabajo lo aterrizó en la Zona Arqueológica de Tlatelolco y más tarde lo amplió cuando decidió hacer una maestría: “Invite al profesor Matos (Moctezuma) a que fuera uno de mis asesores, trabajé el tema de Tlatelolco y de Cuauhtémoc. Desarrollé una tesis que disfruté bastante sobre cómo dar una visita en Tlatelolco con este tema”, recuerda.

El patrimonio vivo, los públicos y los museos, terminaron por ser su vida. Después de desempeñarse como jefa de carrera en la licenciatura de Arqueología, Ledesma se conviritó en una de las profesionales más jóvenes dirigiendo un museo: hace exactamente 10 años, en mayo de 2015, asumió la dirección del Museo del Templo Mayor, donde además de dirigir exposiciones ha encabezado retos como el colapso de una de las techumbres que protegen los vestigios mexicas, a consecuencia de una granizada.

Lejos de discursos chauvinistas que ensalzan el pasado, la arqueóloga afirma que la empatía anima el trabajo que realiza desde la dirección del recinto ubicado en el corazón de la Ciudad de México: “De pronto empiezas a leer los cuadernos de comentarios y cuando tuvimos el incidente de la cubierta mucha gente, todavía se me pone la piel de gallina, nos cuidó, sin que nosotros lo pidiéramos”.

Ledesma acaba de llegar de Nueva York, donde participó con el grupo que definió la nueva sala de arte antiguo de América del MET, pero en el Templo Mayor la base del éxito, reflexiona, es confiar en el equipo con el que trabaja. “Por un lado se requiere un equipo muy fuerte, como un sostén, que te permita ejecutar, pero por otro lado, el México moderno te exige que haya como una multiplicidad de funciones que si todo se centra en este patriarca, no funciona. El director es quien lleva el manubrio de la bici, pero quien pedalea no soy yo, es todo un equipo que está acá abajo, es como un director de orquesta”.

Por ahora, Ledesma trabaja en la serie de conmemoraciones que en estos meses se cumplen y que empezaron con los 500 años del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, pero que también incluyen la llamada Noche Triste, la conquista y la fundación de Tenochtitlan. A más largo plazo, comparte, la labor se centra en “idear nuevas herramientas y nuevas tecnologías, nuevo material también”.

Fotos: Guillermo O'Gam

LA GESTIÓN CULTURAL TIENE QUE RENOVARSE: ISABEL TOLEDO

La directora escénica, gestora cultural y actriz Isabel Toledo (Ciudad de México, 1990) coordina la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro, una de las instancias de pensamiento contemporáneo en torno a la cinematografía y las artes escénicas más importantes de la UNAM.

“La Cátedra tiene en sí misma un concepto con una carga muy académica y es difícil explicar el laboratorio de formatos en el que se ha convertido. Nosotras —mi equipo y yo— la concebimos como un laboratorio de pensamiento que busca socializar las preguntas que se desprenden de ambas disciplinas. Además, es un espacio de encuentro colectivo. La Cátedra ha sido un espacio de profesionalización; es una escuela sin serlo formalmente”, comenta en entrevista.

El trabajo de Isabel se ha presentado en espacios como el Met, Teatro UNAM, el Museo Universitario del Chopo, la UNAM y el Festival Cervantino, entre otros. En el cine, su labor se ha centrado en la formación: “Vengo desde el teatro, pero me he estado vinculando mucho con el cine. Estuve trabajando durante cinco años en una escuela de cine en Durango, que fundamos tres socios y yo: el Centro de Cinematografía y Actuación ‘Dolores del Río’, donde fui directora académica. Lo dejé después de la pandemia, y durante todos esos años me dediqué a observar y estudiar cómo se enseña a hacer cine en México. Al dejar ese proyecto, me concentré en la parte más teatral y performática, que es la línea de investigación que a mí me interesa. Siento que hubo un saber que se despertó y que no estaba encontrando su cauce”.

Liderar proyectos le ha dado una visión panorámica del quehacer cultural. “El poder se ha ejercido desde los puestos de dirección, desde un lugar muy vertical, y a mí los feminismos me han dado herramientas para repensar esos espacios de liderazgo; para no pensarlos desde lo jerárquico, sino más bien como una oportunidad de cuidar a un colectivo, de anticiparme a sus necesidades. También para generar un espacio de confianza con relación al trabajo de los demás, que me permita dar un paso atrás y observar el panorama completo, y entonces decir con sensatez: ‘creo que es bueno ir por acá’, sin que eso sea impositivo”.

La Cátedra forma parte de la Filmoteca de la UNAM, que a su vez depende de la Coordinación de Difusión Cultural. Sin embargo, debido a su vocación teatral y cinematográfica, mantiene vínculos permanentes con Teatro UNAM, y sus principales aliadas son las escuelas de teatro y cine de la universidad. “Lo más lindo de la Cátedra es que en estos 15 años ha tejido una gran cantidad de redes y complicidades que a mí ya me tocó tomar encaminadas, por ejemplo, con festivales de cine como Ambulante”, explica Toledo.

Y añade: “Yo decidí no acabar con lo que ya estaba hecho, sino potenciarlo y continuar el trabajo. Quise fortalecer esta idea de los jóvenes, ver cómo darle agencia al estudiantado, para que sepan que la Cátedra no es solo un espacio al que se acude a talleres o charlas, sino que también es un lugar en donde pueden desarrollar proyectos”.

Otro de sus intereses ha sido generar una oferta que cubra otras edades. “Hasta ahora nos hemos concentrado en las juventudes y en los adultos —nuestra población universitaria mayoritaria—, pero también están les adolescentes de los bachilleratos de la UNAM, y las infancias, hijas e hijes de trabajadores y estudiantes de la universidad. Desde que entré hasta ahora hemos realizado actividades para infancias, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Eso, a mí, me tiene muy contenta”, cierra.

Por Azaneth Cruz, Luis Carlos Sánchez y Alida Piñón

