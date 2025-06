Alex Fernández reinventa el legado

Nieto del legendario Vicente Fernández e hijo del reconocido cantante Alejandro Fernández, Alex sigue representando el apellido de su talentosa familia, ahora incursionando en una fusión de mariachi y pop con su nuevo tema “¿Quién no ha llorado por amor?”.

El artista contó cómo se adaptó a este género y de dónde vino la inspiración para incursionar en este nuevo sonido. “Me sentí muy bien. A mí toda la vida me ha gustado el mariachi y el pop (…) yo siempre tuve una vida que era como Juego de gemelas: con mi papá y mi abuelo era estar en el campo, una vida ranchera y con mi mamá todo lo contrario: la vida de ciudad, entonces siempre crecí escuchando música mexicana y por el otro lado música pop”.

Esta nueva canción será el inicio de un proyecto más ambicioso que el tapatío tiene entre manos. “Ya vamos a hacer un disco completo. Ahorita salimos con ‘¿Quién no ha llorado por amor?’, que es el primer tema y vamos a estar sacando sencillo tras sencillo aproximadamente cada dos meses, con la intención de sacar el álbum completo a fin de año”, comentó Alex.

En la composición del tema, además de Alex Soto y Adrián Navarro, participó otro miembro de una reconocida dinastía artística: Vadhir Derbez. El cantante del regional mexicano declaró que no estaba enterado de ello cuando grabó la canción. “Fíjate que hasta hace unos días en un evento me dijeron que Vadhir fue de los compositores y yo, ‘ah caray’, entonces fui con él y le dije ‘oye, ¿que tú también eres compositor de la rola?’, ‘sí’, me dijo. ‘Ah qué fregón’. Y él tampoco sabía que yo la iba a grabar, hasta después se enteró”.

Alex mencionó que este sencillo le mostró su verdadera esencia como cantante. “Esta 100% es mi identidad, que aparte de darle un toque de frescura y revolucionar el mariachi, es con lo que a mí me gusta. Este tipo de subgénero o género es con el que yo me identifico más, con el que más me siento cómodo y con el que más disfruto”.

También indicó que no se cierra a probar diferentes sonidos, aunque no se cambiaría de lleno a otro. “A mí me gusta de todo: el reggaetón, me gusta el urbano, me gusta la música clásica, los musicales (…) no me cambiaría de género, pero si un día me dicen: ‘oye, te está invitando Daddy Yankee a hacer una colaboración y es un reggaetón’, sí le entro”.

Con la gran dinastía que Alex tiene detrás suya, el cantante reveló cómo es lidiar con la presión de los ideales que hay sobre él. “Es intimidante y llegó a ser bastante la presión. Siempre te van a medir con la vara más alta y la expectativa siempre va a estar por los cielos, pero pues es parte del paquete. Es un reto y una ventaja. El problema es que el reto es enorme y si no lo cumples es muy difícil salir adelante, pero si lo llevas bien y llegas a las expectativas, te da el reflector”.

Los próximos meses el tapatío estará visitando distintos países como parte de su nueva gira y con un nuevo show que promete bastante. “En julio vamos a España, en agosto empezamos la gira en México, en septiembre en Estados Unidos, que ya anunciamos la del 14 de septiembre en Las Vegas, en el SAHARA (…) y después queremos ir a Centro y Sudamérica, en especial a Colombia, Chile, Argentina y Uruguay”.

Nació el 4 de noviembre de 1993 en Guadalajara.

Debutó en el 2018 con “Te amaré”.

Alex tiene dos hijas: Mía y Nirvana.

“¿Quién no ha llorado por amor?” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

