Va 27% de inversión a vivienda en el Edomex

El 27 por ciento de la inversión nacional total captada por el Estado de México, de septiembre de 2023 a abril pasado, por más de 121 mil millones de pesos, se destinó al desarrollo de vivienda nueva; es decir, 32 mil 712 millones de pesos, informó la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González.

La funcionaria dijo que actualmente sólo se permite la construcción de nueva vivienda en los municipios del Edomex que tienen el espacio suficiente; así como el uso de suelo permitido para ello.

González puntualizó que para el desarrollo de parques industriales en la entidad se ha destinado 4.5 por ciento de la inversión nacional total; es decir, más de 5 mil 400 millones de pesos.

Detalló que en los proyectos más grandes de inversión inmobiliaria anunciados recientemente en la entidad, como el de 3 mil 700 millones de dólares para 48 proyectos de construcción, por parte de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), 60 por ciento va para parques industriales y el resto para la construcción de nueva vivienda; pero sólo si esta es autorizada.

“En esta administración se está revisando cada proyecto de vivienda con mucho detalle. No podemos permitir no planificar. Los sectores deben llegar a las regiones específicas donde hay condiciones. Aún más con el sector inmobiliario, la vivienda en este momento no se autoriza donde no hay disponibilidad de servicios, pasa por todo un proceso de análisis”, expuso.

En tanto, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) sostienen reuniones con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Delegación Valle de México, a fin de sumar esfuerzos a favor de una vivienda adecuada y digna para las familias mexiquenses.

