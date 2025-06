Supervisa alcalde Luis Mendoza trabajos de desazolve en colonia Moderna

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió a la colonia Moderna para supervisar los trabajos de limpieza y desazolve realizados tras las intensas lluvias registradas el pasado domingo y lunes.



La colonia Moderna fue una de las más afectadas por encharcamientos e inundaciones, por lo que personal de la Dirección de Servicios Urbanos y Operación Hidráulica, Protección Civil y del programa Blindar BJ 360º llevaron a cabo labores de limpieza, saneamiento y señalización del espacio público, con el objetivo de prevenir riesgos ante nuevas precipitaciones.



“Hoy vine aquí a hacer un recorrido total, traje vactors, mucha gente de limpieza, de reordenamiento de la vía pública, estamos entrándole con todo. Venimos a la calle de Pampas esquina Santa Anita donde ha sido muy afectada. Estamos ayudando a las colonias, sobre todo a los edificios donde se está inundando”.



Durante su visita, el alcalde también hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar y mantenerse a salvo durante la temporada de lluvias:



“Cuando esté lloviendo no hay que refugiarse debajo de los árboles, no pases por encharcamientos en tu coche porque no sabes de qué tamaño está. Cuídense, cuídense a las familias, ayúdenme a cuidarlos”, dijo.