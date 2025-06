“Llamarse Olimpia”, el documental que ganó el FICG

“Comúnmente me habían propuesto hacer documentales para poder ilustrar la escena del video sexual”, expresó Olimpia Coral Melo, la mujer que luchó por hacer posible la Ley Olimpia con el cual poder sancionar la violencia digital, tras haber sido víctima de la difusión viral sin su consentimiento, de un video suyo con contenido íntimo sexual.

De acuerdo con Olimpia, su ejemplar historia de activismo por más de diez años había interesado al séptimo arte, sin embargo la mayoría de los proyectos que le plantearon llegaron desde el morbo: “Las personas me pedían ver la escena del video sexual, de nuevo un acercamiento para tener historias hipersexualizadas que es parte de la cinematografía de los hombres, porque es lo que hacen cuando se retrata a las mujeres”, comentó.

“Acaban de subir mis fotos. No puedo dejar de llorar. Necesito ayuda”

Fue hasta que conoció a la productora de cine Indira Cato, hija de Gabriel García Márquez, quien le propuso llevar su lucha al cine desde la sororidad. Así decidieron hacer un documental que lleva por nombre Llamarse Olimpia, el cual triunfó el fin de semana al llevarse el Premio Mezcal que se concede al Mejor Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

Créditos: “Festival Internacional De Cine De Guadalajara”

“Es una nueva forma de hacer cine, es una nueva forma de retratar la vida íntima de las mujeres sin la necesidad de cosificarnos. Especialmente en un mundo en donde nos asesinan a 11 o 12 mujeres al día, en un mundo donde acosan a todas. Devolvamos esta dignidad”, dijo Olimpia en un encuentro con los medios tras la presentación del filme en Guadalajara.

En una breve charla con El Heraldo de México, Indira habló de la forma en que germinó el proyecto: “Hace más de cinco años era una fan de Olimpia en las redes sociales, la veía movidísima, haciendo un montón de cosas, aprobando la ley en varios estados y la admiraba mucho”, dijo.

“Yo había sido productora de documentales hasta ese momento y tenía muchas ganas de contar esta historia, de entenderla, de narrar su resurgir de las cenizas después de que le habían hecho cosas tan horribles y se había levantado y había agarrado un vuelo tremendo y me parecía que su historia era súper importante como para poder contarla en un documental”, añadió.

“Tu cuerpo desnudo era violado por otras personas con solo darle un like”

El filme narra la historia de Olimpia Coral Melo, una activista mexicana que luchó por la aprobación de la Ley Olimpia, la cual busca sancionar la violencia digital contra las mujeres, especialmente la difusión no consentida de contenido íntimo. La película muestra su transformación de víctima a líder del movimiento, así como la lucha por la expansión de esta ley en América Latina.

“Algo que me gusta mucho de este documental es que podamos escuchar a Olimpia, o en mi caso a mí, como seres humanos, como personas, y no solamente como lo que vemos en la televisión, o en las noticias”, dijo la cineasta y agregó que uno de los grandes retos fue poder hacer el filme con un equipo completo de mujeres:

“Nos importaba que todos los niveles retrataran la lucha de las mujeres desde diferentes ángulos. Tenemos la música hecha por mujeres, tenemos los derechos, tenemos la ley olimpia, pero también tenemos un equipo de mujeres. Y eso es reivindicativo en el mundo del cine”, dijo Cato.

“Fue bastante complicado a veces dar con recomendaciones de mujeres, no porque no las haya, sino porque la gente no recomienda mujeres automáticamente. La gente no las tiene en el radar. Entonces para nosotras fue fundamental decir, vamos a ser mujeres, que vamos a retratar mujeres, y todas vamos a ser poderosas y a contarnos nuestra historia”, añadió.

“Se les hizo grande compartiendo mi pack pero se les hizo chica cuando los denuncie”

En el transcurso del filme no solo vemos el lado humano detrás de Olimpia, sino que también se busca dimensionar su lucha y lo trascendente, porque consideran que se debe dejar en claro un hecho: Ella no inspiró una ley, la hizo junto a otras mujeres.

“He escuchado encabezados en los periódicos: ‘Olimpia, la mujer que inspiró una ley’; ‘Olimpia, la mujer que gracias a su historia se hizo una ley’. Perdón, pero no. No éramos psicólogas y nos hicimos psicólogas. No éramos politólogas y nos hicimos politólogas”, dijo la activista. Créditos: “Festival Internacional De Cine De Guadalajara”

“Fuimos víctimas de una violencia que nosotras teorizamos. Le pusimos nombre. Es una ley que nosotras creamos, que nos hizo pioneras de un conocimiento. Hace cuatro semanas se aprobó la Ley Olimpia en Estados Unidos, mientras que México ya tenía seis años con la ley Olimpia”, siguió.

“Y eso hay que destacarlo porque somos mexicanas. Porque fue hecha en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Por eso decimos que no inspiramos ninguna ley, nosotras hicimos esa ley”, enfatizó.

“Hasta que nuestras vidas importen más que tus paredes” Créditos: “Festival Internacional De Cine De Guadalajara”

Después de 10 años de activismo, Olimpia y sus compañeras, además de crear la Ley Olimpia, también crearon un Informe de violencia digital en México, el cual consta de tres ejes principales: Atención a las víctimas; desarrollo de investigaciones, teorías, estudio y reflexiones y llamado a la acción.

De la mano de esta iniciativa Olimpia y el equipo del documental expresaron que su plataforma en línea cuenta ahora con un servicio de apoyo basado en una inteligencia artificial para hacer más eficiente el apoyo a las víctimas:

“Con este amor colectivo nos salvemos a nosotras. Hicimos una inteligencia artificial única en todo el mundo, se llama Ley OlimpIA y es reconocida como una de las mejores inteligencias artificiales del mundo y la pueden encontrar en www.leyolimpia.com, descargan un código y automáticamente van a tener una defensora digital en su teléfono celular las 24 horas”, explicó Olimpia. Créditos: “Festival Internacional De Cine De Guadalajara”

“Incluso en una versión que se lanzará pronto se va a añadir lenguaje de señas para las mujeres sordas que no tienen acceso a la inclusión de la educación y de la prevención de la violencia digital (...) Para esta IA no tienen el control de nuestros datos los Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk, pues señoras y señores a esta inteligencia artificial no la pudieron programar los señoritingos de internet, a esa inteligencia artificial la programamos nosotras”, añadió.

“Ni porno, ni venganza, la Ley Olimpia avanza”

Por otro lado, el documental tiene una serie de motivaciones más allá de estar en las salas de cine: “Para nosotras, este documental tiene que ser también un arma de cambio. Desde el principio, fue súper importante decir, este documental tiene que ayudar, queremos que haga conciencia con la sociedad, porque de nada nos sirve tener leyes si la sociedad no cambia, no se cuestionan las prácticas”, enfatizó Indira Cato.

“En México queremos seguir difundiendo esto, queremos concientizar, queremos ir a escuelas, queremos ir a todos los lugares posibles, y en Latinoamérica nos gustaría que también apoyaran. Cada vez que vayan a promover la Ley Olimpia a que se aplique a algún país, queremos que el documental sea una herramienta también para que la lucha se difunda”, añadió. Créditos: “Festival Internacional De Cine De Guadalajara”

Finalmente, Olimpia reconoció que la lucha continúa porque la aplicación de las leyes no queda exenta de otros males sociales como la corrupción, pero lo que tiene claro es que su lucha se ha convertido en un grito revolucionario: “Estoy segura es que la Ley Olimpia nos da otro tipo de justicia. Una justicia no institucional”, dijo.

“Es una justicia nuestra. Una justicia que nos hicimos nosotras cuando nos reivindicamos, cuando luchamos, cuando hablamos, cuando nos juntamos. Yo no sé si la Ley Olimpia nos dé la justicia que realmente merecemos, pero nos unimos. Nos hacemos una revolución y cambiamos el mundo, no solo para nosotras, sino para todas las personas”, sumó.

En el aspecto personal, Olimpia destacó su aprendizaje: “Yo ya no soy esa Olimpia, la puta, la zorra, la del video sexual. Lo que significa llamarse Olimpia en esta película significa para mí una reivindicación de justicia que yo no tuve. Yo no pude denunciar a mi agresor”, dijo.

“Yo no pude tener justicia. Cuando buscabas mi nombre en internet lo primero que aparecía en esas páginas era ‘Olimpia, la gordibuena de Huauchinango’, ‘Olimpia, la del video sexual’, ‘Olimpia, la puta’, ‘la mala’, ‘la zorra’, ‘la que se dejó grabar’. Y ahora soy Olimpia, la que hizo una ley junto a muchas mujeres”, concluyó.

